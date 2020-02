Epidemie virového onemocnění Covid-19 vypukla v Itálii a nemůžeme spoléhat na to, že vynechá Českou republiku. Co je nezbytné v tuto chvíli vědět, jaké praktické informace potřebujete?

Co byste měli vědět o koronaviru – nové otázky a odpovědi

Navazujeme na naši první sérii otázek a odpovědí ke koronaviru, doplňujeme je a zpřesňujeme. Odpovědi vycházejí z aktuálních informací Světové zdravotnické organizace a odborných časopisů.

Máme se bát?

Pokud se nenacházíte v oblasti, kde už epidemie probíhá (což momentálně není ani v Česku, ani v žádné z bezprostředně sousedících zemí – malá ohniska nákazy v Německu se zdají být pod kontrolou), pak je riziko, že onemocníte, velmi malé.

Pokud v takové oblasti jste, nedávno jste v ní byli, anebo jste v kontaktu s někým, kdo tam byl, pak je potřeba s určitým rizikem počítat.

Covid-19 je onemocnění, které může proběhnout bez příznaků. Může mít velmi mírný průběh. Ve vzácnějších případech ale může způsobit vážné potíže, a jak známo, lze na ně i zemřít. Dosavadní čínské statistiky sice ukazují, že zemřela asi 2 % nakažených, což je hodně (dvacetkrát více než u chřipky), pravděpodobně však jde o velmi přehnané číslo, protože velká část případů nákazy vůbec není podchycena.

V oblasti s nízkým rizikem, kterou zatím Česko je, představuje větší riziko panika než samotný virus. Je dobré vědět o preventivních opatřeních a sledovat aktuální informace. Není dobré být ve stresu.

Jakým způsobem se koronavirus přenáší?

Primárně kapénkami z úst a nosu při kýchání a kašli. Pravděpodobně i jinými tělními tekutinami včetně moči.

Jak dlouhá je inkubační doba?

Inkubační dobou se rozumí období, kdy jste už nakaženi a můžete nákazu šířit dál, ale ještě o tom nevíte – nemáte žádné příznaky. Prozatím se zdá, že typická inkubační doba je pět dní, maximum se odhaduje na 14 dní a od toho se odvozuje doba karantény. Existují však obavy, že ve výjimečných případech může být ještě delší.

Lze se nakazit od člověka, který nemá žádné příznaky?

Ano. Pravděpodobně to je hlavní způsob šíření nákazy.

Je bezpečné cestovat do Itálie?

Prozatím ano. Situace se ale může měnit velmi rychle. V části severní Itálie včetně Benátek, Milána, Turína a Bologně (tj. v daleko širší oblasti než té, která je uzavřena kvůli karanténě) jsou už uzavřena muzea, památky, ruší se kulturní a sportovní akce. Alpská lyžařská střediska se zatím pokládají za bezpečná.

Je bezpečné stýkat se s lidmi, kteří se z Itálie vracejí?

Prozatím není důvod se od nich izolovat. Výjimku představují osoby, pro něž je nákaza nebezpečnější než pro jiné (viz dále). Ty by se teď měly s jinými lidmi vůbec stýkat co nejméně.

Co by měl dělat člověk, který se na cestách ocitl v rizikové oblasti?

V zásadě by se nemělo stát, že byste se vrátili z karanténní oblasti Itálie – je uzavřena. Po návratu z Číny, ať už jste tam byli kdekoli, je v současné době patrně rozumné