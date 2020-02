KSČM chce, aby stát přidal do zdravotnictví alespoň 3,5 miliardy korun, jinak nepodpoří rozpočet na příští rok. Poslední dva rozpočty by přitom koalice bez hlasů komunistů neprosadila. V následujících dnech čeká politiky na toto téma intenzivní jednání.

Komunisté požadují miliardy do zdravotnictví. Jinak potopí rozpočet na příští rok

Stát dnes platí za děti, důchodce, ženy na mateřské a nezaměstnané zdravotní pojištění za celkem 72 miliard korun ročně. Podle komunistických politiků je to málo.

Chtějí, aby se platba za takzvané státní pojištěnce navýšila příští rok celkově alespoň o 3,5 miliardy korun. „Je to minimální částka, ze které nemůžeme slevit, pokud máme mluvit o podpoře rozpočtu na příští rok,“ řekla Deníku N poslankyně Hana Aulická Jírovcová (KSČM).

Stejně to vidí i Soňa Marková, stínová ministryně zdravotnictví za KSČM. „Je pro nás zcela zásadní, aby došlo k navýšení plateb za státní pojištěnce alespoň o tuto částku. Bez tohoto kroku by peníze ve zdravotnictví příští rok chyběly a mohlo by hrozit navýšení spoluúčasti pacientů na zdravotní péči,“ poznamenává Marková.



Zdravotní pojištění platí stát za celkem 5,9 milionu lidí, patří mezi ně především důchodci a děti.

Každý měsíc za každého z nich stát vydá na odvodech 1067 Kč měsíčně.

Pro srovnání: lidé, kteří pobírají minimální mzdu, platí na zdravotních odvodech 1971 Kč měsíčně, zaměstnanci s průměrnou mzdou platí 4549 Kč měsíčně.



Jednou z podmínek komunistů pro toleranci menšinové vlády byl totiž právě závazek, že si pacienti nezačnou za zdravotní péči připlácet ze svého. Současné vedení ministerstva zdravotnictví nicméně opakovaně ujistilo, že se k žádnému navyšování spoluúčasti nechystá, ostatně tento závazek je i v programovém prohlášení vlády.

„Náklady na zdravotnictví se každý rok navyšují, a nebude-li dost financí v systému, z nějakých zdrojů by musely být doplněné. Nechceme, aby k této rizikové situaci došlo, proto žádáme o toto navýšení,“ argumentuje Marková.

Upozorňuje zároveň na to, že 80 procent veškeré zdravotní péče čerpají právě státní pojištěnci – tedy důchodci, děti či matky na mateřské dovolené.

Peníze na velké investice

Ministerstvo financí