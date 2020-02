Vulgární Luther a viktoriánská cudnost, která nám zavřela oči

Je skoro jisté, že už jste zaslechli názor, že lidé jsou stále stejní a že se ani za tisíce let vlastně nezměnili. Není to jen lidová průpovídka, ale i poučený názor mnoha odborníků a odbornic z různých oborů.

V rozhovorech s historiky, archeoložkami, filozofy či etnoložkami občas zazní, že lidská povaha, způsob myšlení, humor či vztahy mezi lidmi zůstávají pořád stejné. Je to ale opravdu tak?

Pokud budeme pátrat v archeologických a historických zdrojích po podobnostech, určitě nějaké najdeme. Stejně tak ale můžeme vyjít z opačného předpokladu a soustředit se na odlišnosti. Když dějiny uchopíme jako civilizační proces, který prochází změnami, nebude nám činit potíže přesvědčení o stálosti lidské povahy narušit. To však neznamená, že se stoupenci neměnnosti lidského charakteru ve všem mýlí.

(Ne)zkažená minulost?

V historii, minimálně té evropské, existuje na nejobecnější úrovni několik společenských fenoménů-evergreenů, které jsou zkrátka pořád stejné. Paradoxně mezi ně patří přesvědčení o zkažené současnosti.

Lidé napříč historií se domnívají, že právě ta jejich současnost je v naprosto katastrofálním stavu a že v minulosti bylo všechno lepší. K tomuto přesvědčení náleží i varování před blížícím se koncem civilizace, které vychází ze starozákonního mýtu o zániku času a věků. Hrozba přicházejícího konce civilizace je živá i dnes; novinové komentáře či diskusní pořady a besedy s více či méně respektovanými intelektuály se jen hemží pesimistickými výhledy.

Jsou dnešní zvěstovatelé blížícího se konce také postiženi mýtem ze Starého zákona, nebo se naše společnost už konečně blíží do dlouho očekávaného finále? Woody Allen by na tuto otázku mohl odpovědět parafrází svého slavného výroku o paranoii: To, že strašení koncem civilizace provází lidstvo od nepaměti, neznamená, že konec jednou nepřijde.

Dalším historickým evergreenem je přesvědčení o