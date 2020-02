V Nevadě suverénně zvítězil Bernie Sanders. Zvolili ho mladí a Hispánci

Pouštní stát, do kterého se jezdí hlavně za kasíny, hazardem a rychlými svatbami, vynesl do čela demokratického souboje osmasedmdesátiletého vermontského senátora Bernieho Sanderse. Volební štáby demokratů v Las Vegas hlásí, že Sandersova pozice je po nočních volbách v Nevadě nejsilnější. Podařilo se mu totiž získat mladé a menšinové voliče.

V této chvíli je sečtena sice zhruba polovina volebních okrsků, ale více než pětadvacetiprocentní náskok před druhým Joem Bidenem dává Sandersovi jistotu, že ani po spočítání těch zbylých se na jeho prvním místě nic nezmění.

Výsledky z Nevady v procentech

1. Bernie Sanders 46,6

2. Joe Biden 19,2

3. Pete Buttigieg 15,4

4. Elizabeth Warrenová 10,5

5. Amy Klobucharová 4,5

6. Tom Styer 3,8

7. Tulsi Gabbardová 0,1

sčítání aktualizujeme

Z dosavadního souboje nejmladší kandidát Pete Buttigieg, který vyhrál v Iowě a těsně prohrál v New Hampshire, vs. nejstarší kandidát Sanders tak vychází vítězně právě Sanders. Mezitím Buttigieg na třetím místě bojuje o to, aby se udržel nad patnáctiprocentní hranicí, která je nutná pro získání delegátů.

Oddechnout si může