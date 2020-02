Notes: Z bývalého kriminalisty prezidentův ochranář, z bývalého neonacisty školní osvětář

U pátečního Notesu vás vítá Lenka Vrtišková Nejezchlebová

Co doma?

Od metanolu na Hrad. Býval šéfem kriminalistického týmu, který vyřešil kauzu se smrtícím koktejlem etanolu a metanolu, jenž v roce 2012 otrávil český trh s alkoholem, nyní velí policistům, kteří ochraňují prezidenta Zemana (ne, nehledejte v tom žádnou souvislost). Martin Baláž (na policejní poměry) ve velice otevřeném rozhovoru s Lukášem Prchalem odmítá, že by členové ochranky dělali prezidentovi ozbrojenou chůvu, a vzpomíná i na jednu dvacet let starou vraždu.

Mrazivé psaní z Číny. „Z toho dopisu mrazí a je to vlastně vyhrožování, to je jasné. Pokud bych měl použít ještě nějaké jiné slovo než to, že z něho mrazí, je to vyhrožování,“ myslí si nový šéf Senátu Miloš Vystrčil (ODS). Z jeho (jen maličko repetetivních) slov vyplývá, že je nástupcem Jaroslava Kubery (ODS) i v postoji k dopisu, kterým čínská strana chtěla zastavit Kuberovu plánovanou cestu na Tchaj-wan.

A venku?

Žhavý kotlík se převrhl… Ať už kolegyně Magdalena Slezáková píše o čemkoliv, vězte, že to bude zážitek z četby, její styl je nezaměnitelný. A to i v případě, že píše o devastujících účincích koronaviru (a samozřejmě taky bezpečnostních a preventivních opatřeních a psychologických účincích strachu) na čínskou společnost a hospodářství.

A pátý jezdec je Strach. Tam, kde nezabíjí přímo koronavirus, páchá zlo samotný strach z něj. Je lidem přirozený, ale může mít účinek zbraně hromadného ničení. Petra Procházková sugestivně líčí paniku, která zavládla mezi Ukrajinci v místě, kam byli evakuováni (do přísně střežené karantény) jejich spoluobčané z čínského Wu-chanu.

S kým jsme si povídali?

V síti s čísly. Za týden bude mít premiéru film Víta Klusáka V síti. Je šokující a radikální (autorka Notesu ho viděla) a zanechá ve vás velmi nepříjemné pocity a strach o vaše děti, o to, co se jim zlého může stát na internetu. A taky že může. A je dobré o tom mluvit. Avšak psycholog David Šmahel, který se opírá o data z výzkumů, uklidňuje případnou paniku čísly. Děti se s „cizími“ lidmi z internetu setkávají. „Rizika nemůžeme bagatelizovat, ale v naprosté většině jde o setkání s někým, kdo je dětem sympatický, s kým se vidět a vídat chtějí, jsou to kamarádi, vrstevníci, spoluhráči z online her.“

Jednou nácek, vždycky… Anebo ne? Christian Weissgerber býval výrazným členem východoněmeckého neonacistického hnutí, po čase ale „zběhl“ a dal se do služeb osvěty. Tam, kde by v rozhovoru čtenář už už čekal slova o „prozření“, vypráví muž s úctyhodnou dávkou sebereflexe a upřímnosti Ivanu Adamovičovi toto: „Musím přiznat, že jedním z důvodů odchodu byla moje namyšlenost. Říkal jsem si, že jsem lepší než ostatní přátelé v neonacistickém hnutí. Neproběhlo to tak, že bych si najednou uvědomil, že vlastně podporujeme násilí, tak to nebylo.“

Co si myslíme?

Pivní pěna dní. Premiér Babiš se během posledních několika týdnů poněkud zašmodrchal do daní z přidané pivní hodnoty a do změti vlastních často protichůdných vyjádření. Rozplést šmodrchanici zkusil spolupracovník Deníku N Daniel Morávek.

Pane premiére, jste gay? Má novinář právo zeptat se představitele strany, která se výrazně projevuje jako homofobní, na jeho sexuální orientaci? Slovenská mediální kauza rozvířila debatu i v redakci Deníku N. Své jasné NE argumenty podpírá redaktor Filip Titlbach ve svém komentáři.

A to je pro tento týden z našich Notesů vše. Za všechny notesáře a za celou redakci Deníku N přeji krásný víkend bez nepříjemných otázek a bolavých odpovědí.

Lenka Vrtišková Nejezchlebová