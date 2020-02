BBC je jako stoletá sklerotická tetička, která by na rodinných sešlostech ostatním chyběla

Komentář Ivana Kytky: Vláda Borise Johnsona dala najevo, že by chtěla změnit financování BBC. Mnozí ji obviňují, že chce veřejnoprávní vysílání zničit. Ale nejde o nic nového pod sluncem, o možných změnách se diskutuje už bezmála padesát let. Jsou opravdu třeba, z jakých možností lze případně vybírat a co si z toho můžeme vzít my?