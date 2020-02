„Zkorumpovaná neziskovka“ může být hodnocení. Babiš mohl Transparency také zažalovat, říká právnička

Soud označil pojem „zkorumpovaný“ za hodnotící soud. Souhlasíte s tím?

Bez detailní znalosti žaloby a rozsudku nedokážu říct, jestli je to skutkové tvrzení, nebo hodnotící úsudek. Může to být obojí, posuzuje se kontext, v němž to tvrzení bylo učiněno. Já můžu říct, že jste zkorumpovaný, ale můžu taky říct „podle mě je to zkorumpovaný člověk“, ono to vyzní pokaždé jinak.

To znamená, že to slovo samo o sobě může být tím i oním?

Přesně tak. Bez