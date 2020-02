Studio N: Prezidentova ochranka. Stráží hlavu státu víc policistů, než je nutné?

A ještě jedno téma. Předvolební nervozitu na Slovensku rozvířila kauza, která se rozpoutala kolem vydavatelství vlastněného skupinou Penta. Redaktor bulvárního týdeníku Plus 7 dní se nepřímo zeptal premiéra Petera Pellegriniho, jestli je gay. Ten odpověděl, že ne. Reportér se prý ještě ani nestihl vrátit do redakce a šéfredaktorka už měla dva telefonáty, co to mělo znamenat. Rozhovor vyšel, otázku na sexuální orientaci ale vydavatel stopl a šéfredaktorka podala výpověď. Je samozřejmě nepřípustné, že vydavatelství takto zasahuje do obsahu. Neměla by nám ale uniknout ještě jedna rovina příběhu. Ptát se někoho na sexuální orientaci je nemístné. Proč? Poslechněte si celý podcast.

Podcasty Deníku N najdete každý všední den na našem webu a v podcastových aplikacích Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts a Podbean. Rozjezd Studia N podpořil grantem Nadační fond nezávislé žurnalistiky.