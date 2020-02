Překvapivý vyzyvatel Směru dokáže oslovit i podobné voliče jako Kotleba, říká politolog Vašečka

Strana Igora Matoviče od ledna skokově roste. Podle aktuálního průzkumu si jen za poslední týdny polepšila o tři procentní body a aktuálně je se 16 procenty v patách Směru. Jak tomu růstu rozumět?



Je to překvapivé. Všichni, kteří se teď budou tvářit, že to čekali, nebo že je to něco, co v sobě má předokládatelnou vnitřní logiku, nemají pravdu. Je ale faktem, že Igor Matovič měl naplánovaný závěr kampaně fantasticky a jako jediný z demokratické opozice je schopný oslovovat antisystémové voliče. Lidé chodící na jeho mítinky se moc neliší od voličů Borisa Kollára (ze strany Jsme rodina, pozn. red.) a dokonce v některých případech ani od voličů Mariana Kotleby. Vše nasvědčuje tomu, že loví antisystémové voliče a oslovuje i nevoliče. Může i velmi mírně zvýšit volební účast.

Říkáte, že mu vyšel závěr volební kampaně. Náte na mysli například jeho cesty na francouzskou riviéru k údajnému domu někdejšího ministra financí Směru? Nebo jeho velkou internetovou anketu pro voliče, na jejímž základě slibuje postavit svoje požadavky na případné programové prohlášení vlády?

Obojí. Ty otázky jsou svým způsobem vydírání partnerů v kampani a je to velice problematický krok. Velice dobře ale čte, že jeho a potenciální voliči mají velkou nedůvěru k zastupitelské demokracii a velkou důvěru k