Notes: Bez mámy, táty i budoucnosti, zapovězený průzkum a Číno, takhle ne

Z naší produkce

Roztržené rodiny. Neumíš se starat o děti? Šup s nimi do ústavu. Přístup z dob socialismu přetrvává v Česku dodnes, a mnohé chudé rodiny tak zbytečně přicházejí o děti. Jana Ustohalová a Tereza Hotová ve své komplexní analýze přitom upozorňují, že kdyby se rodičům tápajícím s výchovou dostalo podpory, bylo by to pro stát mnohem levnější a děti by si z institucionální péče neodnášely často doživotní závaží. Není to čtení na tři stanice do autobusu, ale délkou textu se nenechte odradit: stojí to opravdu za to.

Zlobivá panda. České ministerstvo zahraničí zareagovalo na čínskou nehoráznost. Náměstek ministra zahraničí podle informací Deníku N vytkl čínskému velvyslanci, že ambasáda (přes Hrad) poslala v lednu výhrůžný dopis tehdejšímu šéfovi Senátu Jaroslavu Kuberovi kvůli plánované návštěvě Tchaj-wanu. „Rozhodně se nejedná o standardní formu komunikace mezi námi a Čínou,“ podotkl ministr Tomáš Petříček.

Fico na hraně. Na Slovensku zbývá už jen devět dní do voleb a média podle zákona nesmí publikovat předvolební průzkumy. A tak jsme učinili bratrskou službu a sondu, kterou si v crowdfundingové iniciativě objednalo devět tisíc lidí, jsme zveřejnili my. Výsledky ukazují, že hegemonie Směru může skončit, protože má jen mírný náskok před hnutím Obyčejní lidé.

„Sekýruje, komanduje, lže.“ Lukáš Prchal včera přinesl zprávu, že policista Milan Halbich z Úřadu vlády čelí kárnému řízení za kritická slova o premiérovi z loňské demonstrace. Dnes Halbicha podrobně vyzpovídal. „Dokážu odlišit svou práci od osobní roviny. Nemám s tím problém, za problém to považuje vedení ochranné služby,“ odpovídá policista na dotaz, zda pro něj není problém střežit úřad člověka, kterého považuje za ztělesnění diktátorství a lží.

Podrobnosti k případu si můžete poslechnout i ve Studiu N. Filip Titlbach se v podcastu věnuje také skutečnému přínosu veřejného ochránce práv.

Jasno o šátku. Dnes už bývalá ombudsmanka Anna Šabatová se mimo jiné zabývala i „šátkovou kauzou“. Případ muslimské studentky, které střední škola neumožnila nosit hidžáb, dodnes žije ve virtuálním světě svým životem. Rozšířené mýty ve svém článku vyvrací Jan Moláček.

Pacientská inkluze. Psychiatrům se nelíbí pilotní projekt ministerstva zdravotnictví. To chce kvůli nedostatku lůžek a odborného personálu posílat děti s psychickými onemocněními na oddělení s ostatními dětskými pacienty – zatím cvičně jen v Ústeckém kraji. Podle expertů to ale je nebezpečný experiment, píše Iva Bezděková.

Hledání zelených mužíčků. Zní to jako ze seriálu Akta X. Americká vláda platila průzkum UFO a novináři zjistili, kolik celá ta legrace stála. Jak to s ufologickým bádáním bylo, popisuje Petr Koubský.

Pořádná trefa. Ne, šipky už dnes rozhodně nejsou jen hospodským sportem, který zpestří dlouhý večer nad pivem. Nejlepší šipkaři se svým bystrým okem a přesnou rukou dokážou velmi slušně uživit a umí přivábit diváky do velkých sálů i k televizím. Mezi světovou elitu se nyní dostal i první Čech. Se zajímavým chlapíkem s přezdívkou Zlej Kája si povídal David Janeczek.

Zítra v Deníku N najdete

Šéf hradních bodyguardů: Nejsme Zemanovy pečovatelky

Punk, třiadvacet ovací a Albrightová u plotu. Před třiceti lety vítala Havla Amerika

Pasti internetu nemívají tvář staršího cizího pána, říká psycholog o filmu V síti

Létající talíře útočí na americké daňové poplatníky

Zaujalo nás jinde

Schillerová stoupá. Nejpopulárnější stranickou osobností sice podle průzkumu agentury STEM zůstává premiér Andrej Babiš, ale dotahuje se na něj jeho pravá ruka, ministryně financí Alena Schillerová. Její popularita setrvale roste – nyní jí pomohly zřejmě i daňové hrátky s DPH na pivo – a třeba už v příštím měření překoná „šéfa“.

Merkelová opět v Česku. Nejmocnější politička světa, německá kancléřka Angela Merkelová, v první polovině tohoto roku přijede do Prahy, informovaly Hospodářské noviny. Jaký zde bude její přesný program, zatím není jasné.

Fotbalové sbohem. Konec kariéry dnes oznámil jeden z nejtalentovanějších českých fotbalistů Václav Kadlec. Velmi brzy, v sedmadvaceti letech – další zápasy už mu mnoha zraněními těžce zkoušené tělo nedovolilo. Sparta, kde strávil největší část kariéry, mu velmi hezkým způsobem poděkovala v otevřeném dopise.