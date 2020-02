Dogmatici všech zemí spojení na cestě do pekel

Stručný status o politice na sociální síti. Kvůli stručnosti se dá pochopit různě, z reakcí je zřejmé, že si každý při čtení dosadil trochu jinou interpretaci a většinou lehce jinou, než měl původně na mysli autor statusu. To však nevadilo, aby reakce neměly o obsahu úplně jasno. Byly kategorické, zaslepené, urážlivé, zesměšňující, agresivní. Jak to autor myslel, nikoho nezajímalo.

Mám teď sice na mysli jeden nedávný konkrétní příklad (sám jsem se do něj nijak nezapojil, takže při jeho komentování nejsem v žádném střetu zájmů), ale není sám o sobě důležitý, protože takových se vyskytnou denně desítky. Lidé rozdělení na fanouškovské tábory po sobě metají zaklínadla z virtuálních hůlek jako Harry Potter s Voldemortem a stejně jako Gandalf na Balroga křičí na ty, kteří s nimi nedrží basu: „You shall not pass!“

Říká se, že lajky na sociálních sítích fungují jako dávky dopaminu a vytváří se na nich závislost. Dnes by to ovšem chtělo výzkum, který by ověřil, že stejný účinek vyvolávají i