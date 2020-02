Česko vytklo Číně výhrůžný dopis Kuberovi. „Je to zásah do suverenity,“ říká jeho nástupce

Ministerstvo zahraničí se podle informací Deníku N ohradilo vůči výhrůžnému dopisu čínské ambasády v Praze určenému tehdejšímu šéfovi Senátu Jaroslavu Kuberovi. Velvyslanectví mu před více než měsícem napsalo, že pokud navštíví Tchaj-wan, české podniky za to budou „platit“. Podle nového předsedy horní komory Miloše Vystrčila je to vyhrožování a zásah do české suverenity.