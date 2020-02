Pane premiére, jste gay? Rozbor otázky, kterou rozhodujeme za jiné

Komentář Filipa Titlbacha: Předvolební nervozitu na Slovensku rozvířila kauza, která se rozpoutala kolem vydavatelství vlastněného skupinou Penta. Redaktor bulvárního týdeníku Plus 7 dní se nepřímo zeptal premiéra Petera Pellegriniho, jestli je gay. Ten odpověděl, že ne. Reportér se prý ještě ani nestihl vrátit do redakce a šéfredaktorka už měla dva telefonáty, co to mělo znamenat. Rozhovor vyšel, otázku na sexuální orientaci ale vydavatel stopl a šéfredaktorka podala výpověď. Je samozřejmě nepřípustné, že vydavatelství takto zasahuje do obsahu. Neměla by nám ale uniknout ještě jedna rovina příběhu.