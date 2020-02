Všichni proti Bloombergovi. Demokraté se vrhli na spolufavorita v jeho první debatě

„Je to miliardář.“ „Je arogantní.“ „Mluví neuctivě o ženách.“ Bývalý starosta New Yorku Michael Bloomberg naskočil do rozjetých vnitrostranických voleb kandidáta Demokratické strany na prezidenta USA až dnes v noci v Nevadě a jeho pět soupeřů v televizní debatě v Las Vegas na něj spustilo připravenou palbu. Bloomberg je totiž před sobotními nevadskými primárkami spolufavoritem.