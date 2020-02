Notes: Babišovo odcházení, Věra chytá migranty a workoholismus jako lahev vodky

Workoholik v politice není borec, ale člověk s psychickým problémem. „Pokud Andrej Babiš skutečně pracuje až osmnáct hodin denně, nemá čas ani na spánek a musí dělat chyby,“ říká v rozhovoru pro Deník N psychiatr a specialista na workoholismus Tomáš Rektor s tím, že chlubit se workoholismem je jako chlubit se tím, že stáhnete půl lahve vodky denně.

Babišovo odcházení: Premiér prohlásil, že případná volební porážka v příštím sněmovním klání znamená jeho konec v politice. Podle Jana Tvrdoně jde ale jen o další Babišovo rétorické cvičení. V minulosti premiér mluvil o tom, že nechce do politiky, že hnutí nezakládá, že nechce do vlády a také že premiérem bude maximálně čtyři roky…

Přesně před devadesáti lety byla objevena devátá planeta sluneční soustavy Pluto. Jméno jí dala jedenáctiletá dívka z Oxfordu. Myslíte, že planetka nese jméno po bohu, nebo kresleném psovi Walta Disneyho?

Vítězství, komentoval Hongkonžan Yardley Wong, když byl s rodinou po dvoutýdenní karanténě kvůli obavám z wuchanského koronaviru propuštěn z lodi Diamond Princess „na svobodu“. Toto „vítězství“ ale může být prohrou pro ostatní. Odborníci varují, že propouštění z karantény představuje riziko dalšího šíření nemoci v rámci Japonska i do zahraničí. Inu není vítězů bez poražených…

Přestože si válečné drama 1917 neodneslo zlatou sošku Oscara za nejlepší film, vyvolalo velký ohlas, a to i pro svou technickou stránku. Snímek je totiž natočen na „jeden záběr“. Filmu ale chybí patřičná naléhavost, aktuálnost nebo komplexnost, píše Kamil Fila.

Sledovací systémy Věra NG nás podle premiéra Babiše ochrání před migranty, terorismem, pašeráky a kdoví čím ještě. Věra ku zklamání mnohých migranty chytat nebude, ale bude pouze sledovat komunikaci, která kolem ní probíhá. Radar bude umět zjistit, že se v blízkosti nachází například mobilní telefon, což je v hustě obydlených oblastech střední Evropy velmi užitečná věc… Úvodem do studia radarů vás provede Jan Wirnitzer.

Nově zvolený ochránce veřejných práv Stanislav Křeček se ujal funkce. Slib měl složit do rukou místopředsedy Sněmovny Vojtěcha Filipa, ten ale musel být hospitalizován s infarktem. Indisponovaného komunistu tedy zastoupil šéf SPD Tomio Okamura. Co od něj můžeme čekat a jak bude vést úřad po Anně Šabatové, vysvětluje Křeček v rozhovoru.

Novým šéfem Senátu byl zvolen Miloš Vystrčil (ODS). Ve funkci tak vystřídal svého nedávno zesnulého spolustraníka Jaroslava Kuberu.

Andrej Babiš se podle zlínského náměstka primátora chlubil cizím peřím, když tvrdil, že oprava Památníku Tomáše Bati ve Zlíně je jeho zásluha. Vyzval ho proto k omluvě. Babiš mu ale vrátil úder, vysvětlil, jak se o opravu zasadil, a zdůraznil, že omlouvat se nebude. Světově proslulý obuvník se musí v hrobě otáčet…

Babiš podruhé: Premiér kritizoval Ústavní soud, který rozhodl, že zákon o střetu zájmů, tzv. lex Babiš, je v souladu s ústavním pořádkem. „Čekal jsem, že to ústavní soud nebude řešit politicky, ale ukázalo se, že to řešil politicky,“ řekl premiér. Minimálně za absolutní rým by si zasloužil jedničku. Tématu se věnoval i Jan Moláček v podcastu Studio N.

V syrském Aleppu poprvé od roku 2012 přistálo civilní letadlo. Zaměstnanci letiště celých osm let, kdy v zemi zuřila válka, udržovali tak, aby zůstalo ve funkčním stavu.

V Rusku pracuje v bezpečnostních složkách přes 2 600 000 osob, tedy každý sedmapadesátý Rus. Počet příslušníků vnitřních vojsk a bezpečnostních složek spolu s Ruskou národní gardou, která zasahuje při velkých občanských protestech, zdaleka převyšuje počet vojáků armády. Rusové totiž dávno ví, že nejnebezpečnější jsou vlastní občané.

Dobrá zpráva pro shopaholiky, kteří neradi utrácejí! Společnost Primark oznámila, že v Česku otevře svůj druhý obchod. Mezinárodní maloobchodní prodejce míří do brněnského obchodního centra Olympia. Prodejna bude otevřena v roce 2022.

Čtvrtek bude kluzký, pátek větrný, varují meteorologové. V noci zasáhne západní polovinu území náledí. V pátek bude pro celé Česko platit výstraha kvůli silnému větru, který dosáhne až 70 km/h.

