Havlíček chce volnější ruce pro odvolávání úředníků. Ministři ANO zvažují „vylepšení“ služebního zákona

Ministři hnutí ANO chtějí v koalici jednat o případných změnách zákona o státní službě. Deníku N to řekl vicepremiér Karel Havlíček. Není jasné, jak konkrétně by změny měly vypadat. Diskusi má iniciovat ministerstvo pro místní rozvoj, to ale chce připravované materiály představit jen na jednání koalice. Vládní partneři z ČSSD přitom o ničem nevědí.