Prohraju a jdu, říká Babiš. Kdo chce, může tomu věřit

Předseda vlády Andrej Babiš v rozhovoru pro Blesk oznámil, že případná volební porážka v příštím sněmovním klání znamená jeho konec v politice.

„Občané rozhodnou o tom, jestli odejdu z politiky. Říjen 2021 bude raz dva. Pan Fiala říkal, že nás porazí ve volbách. Já když prohraju volby, tak určitě nebudu pokračovat v politice,“ prohlásil v rozhovoru Babiš.

Soudě podle pohledu na vývoj preferencí se nezdá, že by byl Babiš nucen o svém konci v politice uvažovat. Hnutí ANO suverénně dominuje výzkumům všech agentur, další strany na něj prozatím výrazně ztrácejí, navíc jsou velmi rozdrobené. Tento stav se přitom nijak nemění.

Babišovo prohlášení je paradoxní z toho pohledu, že jej vlastně ani nemusel dávat. Těsně před minulými volbami totiž oznámil, že v případě výhry ve volbách a obsazení postu předsedy vlády odejde po čtyřech letech. Tedy v roce 2021.

„Ano, rád bych. Vždyť by mi v té době bylo 67 let. Taky bych chtěl mít chvíli normální život, věnovat se rodině i firmě,“ řekl v říjnu 2017 na dotaz deníku Právo, zda by po čtyřech letech premiérování odešel z politiky a už se nevrátil. Babiš pak dodal, že premiérem by nechtěl být déle než čtyři roky. „Jen říkám, že pokud bych byl premiér, sestavil vládu, tak bych tam chtěl být čtyři roky, ne déle,“ řekl šéf hnutí ANO doslova.

Svým způsobem tedy dnes premiér oznámil, že tato jeho slova neplatí a tento