Zlej Kája nemá před terčem slitování. První Čech pronikl mezi šipkařské machry

Do letošního ledna se žádný Čech nekvalifikoval mezi světovou šipkařskou elitu. Až nyní Karel Sedláček, řečený „zlej“ Kája, se bude dva roky účastnit turnajů s hvězdným obsazením. V rozhovoru pro Deník N mimo jiné vysvětluje, proč zatím neopustil civilní zaměstnání nebo proč se nesmí nechat před terčem ničím rozhodit.

Rodák z východočeského Červeného Kostelce začal s šipkami na začátku devadesátých let. „Tehdy mi bylo zhruba třináct nebo čtrnáct let, když mi kamarád dal terč a začali jsme si házet. Bylo to zhruba v roce 1993,“ vzpomíná Sedláček s tím, že ze začátku šlo hlavně o zábavu.

„Vůbec jsme nevěděli, že existují nějaké turnaje a podobně. Informací nebylo tolik,“ dodává šipkař.

Popularita šipek se nejen u nás změnila od té doby k nepoznání. „Nedá se to srovnat. Zájem ze strany fanoušků a médií je obrovský. V šipkách se točí obrovské peníze a