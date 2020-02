Pluto pojmenovala jedenáctiletá dívka Venetia. Podle boha, ne podle kresleného psa

Ačkoliv prvenství Venetii Burneyové bylo zpochybněné, dodnes je jako autorka jména nejčastěji zmiňovaná právě ona.

Její otec byl profesorem na slavné oxfordské univerzitě a dědeček z matčiny strany knihovníkem tamější neméně proslulé Bodleyovy knihovny. Aby toho nebylo málo, bratr tohoto dědečka v roce 1878 navrhl, že by se měsíce Marsu mohly jmenovat Phobos a Deimos (a skutečně se tak jmenují).

Když v březnu 1930 dědeček malé Venetii přečetl článek v Timesech o objevu nové planety, nebylo divu, že sečtělé dívce jméno antického boha podsvětí Plútóna přišlo na mysl.

Byla to vůbec doba, kdy se mládí zapisovalo do dějin astronomie: vždyť syn farmáře Clyde Tombaugh objevil Pluto pár dní po svých čtyřiadvacátých narozeninách. A třeba Karl Jansky, jehož prarodiče se přistěhovali do Ameriky z Čech, objevil v roce 1932 radiové vlny ze středu Mléčné dráhy (a stal se tak zakladatelem radioastronomie) ve věku 26 let.

A stejně jako když Tombaugh svého času poslal parametry vlastnoručně vyrobeného dalekohledu do Lowellovy observatoře v Arizoně, aby mu ho ohodnotili, a oni mu rovnou nabídli práci, i Venetia