Notes: Stát není podnik, sexuální predátoři v (policejní) síti, superministr a pivní ekonomie

To přísloví existuje snad v každém jazyce. „You can’t have a cake and eat it,“ zní v angličtině. „Jedním zadkem se nedá sedět na dvojích hodech,“ říká se zase na Moravě. Teď řekl totéž jinými slovy Ústavní soud Andreji Babišovi – nemůžeš o dotacích současně rozhodovat a pobírat je. Česko se tak o kousek přiblížilo zemím, ve kterých vládne nejen právo, ale taky zdravý rozum.

Sexuální predátoři z filmu V síti končí v síti – té policejní. První už dostal podmínku, další čelí obžalobě, píše Lukáš Prchal a Renata Kalenská. To je dobře, pořád ale platí – jediná účinná obrana proti zneužívání dětí na internetu je zájem rodičů o to, co na síti dělají.

I v dalším článku jde o netrpělivě očekávaný rozsudek za sexuální zneužívání. Jak píše Jan Kudláček, v kauze někdejšího hollywoodského producenta Harveyho Weinsteina, která stála u zrodu celosvětového hnutí #MeToo, se blíží verdikt poroty o vině.

Berlínský zpravodaj Pavel Polák přináší podrobnosti o páteční razii, při níž německá policie pozatýkala skupinu pravicových extremistů. Plánovali útoky na muslimy a politiky, zbraně si chtěli obstarat, hádejte kde? Malá nápověda – v jedné zemi, která se chlubí, že má perfektní zbraňovou legislativu a soudí se s Evropskou komisí, aby ji nemusela zpřísnit.

Karel Havlíček, práce všeho druhu? Rozhovor s Ferdou mravencem české vlády vedli Hana Mazancová a Jan Pavec. Síly byly tedy vyrovnané – proti dvěma ministrům seděla i redaktorská dvojice.

Taky přecházíte chřipku? Tak si přečtěte, jak můžete dopadnout. „Hrdina“ příběhu, který popsala Iva Bezděková, kvůli ignorování běžných viróz skončil na osm měsíců v nemocnici a málem se z ní už nevrátil.

Na Slovensku se blíží jedny z nejnapjatěji očekávaných voleb mnoha posledních let. Šanci sestavovat za určitých okolností slovenskou vládu má i Igor Matovič, předseda slovenské strany Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti. Sesterská redakce slovenského Denníku N s ním přinesla rozhovor.

Málokterá komodita se v Česku tak zuřivě diskutuje ve všech ekonomických aspektech jako pivo. Snad ještě lithium, ale to vždycky jen před volbami. Jak však píše Tereza Mynářová, zdanění piva má na ekonomiku minimální vliv.

Vše nové kolem epidemie koronaviru shrnul Petr Koubský. Mimo jiné se dozvíte, proč se ho vědci na Severokarolínské univerzitě pokoušejí stvořit uměle. Ne, nezdá se jim, že by těch malých kuliček s výstupky poletovalo po světě málo. Chtějí lépe pochopit jeho fungování a prolomit jeho obranu.

Co píší jinde

Týdeník Respekt přináší rozhovor s právníkem nevládního institutu Sinopsis, který čelí tlaku úvěrové společnosti Home Credit Petra Kellnera kvůli svým kritickým analýzám jeho podnikání v Číně.

V Havlíčkově Brodě rozvířilo hladinu veřejného mínění odvolání ředitele tamní psychiatrické nemocnice. Pro zbytek republiky je zajímavý fakt, že – jak píše Deník – za jeho koncem může podle lékařů stát Dita Protopopová, psychiatrička známá z kauzy únosu Andreje Babiše mladšího na Krym.

Měla by Angela Merkelová odstoupit z funkce kancléřky, jakmile CDU zvolí jejího nástupce nebo nástupkyni v čele strany? Otázka, která zaměstnává Německo. Týdeník Der Spiegel se jí věnuje v podrobné sondě do veřejného mínění.

V zítřejším Deníku N najdete

Česko chce koupit špičkové radary. Se sledováním migrantů, jak si myslí premiér, nám ale nepomohou

Workoholismus je nemoc, ne ctnost

ČSSD k Číně nepřiblížil Zeman, ale Paroubek

Vendeta britské vlády proti BBC vadí i konzervativcům

Island je v rovnosti na míle před námi

Vleklá krize slavné Sparty nekončí, ukázal překvapivý konec trenéra Jílka

A na závěr pozdrav do subsaharské Afriky – právě tam někde se teď proletují jiřičky obecné, které vyhlásila Česká společnost ornitologická ptákem roku 2020. Z dnešního Notesu vše, hezký zbytek večera.