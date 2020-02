„Zastavte tu vendetu.“ Plán z Downing street zrušit poplatky BBC kritizují i konzervativní poslanci

O zmiňovaných plánech na změny ve fungování veřejnoprávní mediální společnosti BBC informoval v neděli deník Sunday Times s odvoláním na vysoce postavené poradce vládního kabinetu Borise Johnsona.

„S koncesionářskými poplatky neblafujeme. Konzultujeme to a praštíme do toho. Musí to být model předplatného. Mají stovky rozhlasových stanic, všechny ty TV stanice a masivní web. Celé to potřebuje zredukovat,“ cituje deník nejmenovaný zdroj.

Podle něj vládní plán zahrnuje: