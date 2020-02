Je logické, že dopravu řídím já, fyzicky to zvládnout jde, říká „dvojministr“ Havlíček

Je to náročné, člověk si to musí skloubit. Hlavně ve věcech, kde musí být, hlavně s ohledem na legislativu. Musí být v Senátu, parlamentu, zvládnout některé věci v Evropě. Tam by člověk měl být. Odborné věci už si člověk řeší s náměstky. Je nepříjemné, když je v jeden den setkání v Senátu a parlamentu. To se ale stává, i když máte jen jeden resort. Je to věc nastavení priorit, do čeho chci vidět více a do čeho méně…

Kdy vám Andrej Babiš nabídl vedení resortu dopravy?

Nebyla to nabídka, ale diskuse po celý víkend před odvoláním pana (Vladimíra) Kremlíka. Od soboty ráno jsme to s panem premiérem řešili. Brali jsme všechny varianty. Měli jsme připravený i tento scénář.

Nabídl vám to tedy Andrej Babiš?

Po diskusi. Skutečně jsme se o tom bavili společně, jako premiér a vicepremiér jsme řešili, kdo by byl schopen se za to postavit. Bylo by náročné, kdyby přišel někdo nový. Jsem místopředsedou vlády, na resort dopravy jsem samozřejmě nějakou formou dohlížel. Minimálně jako člen vlády zodpovědný za hospodářství jsem věděl o prioritách resortu.

Ptala jsem se kvůli tomu, jestli jste měl třeba pochybnosti o tom, že by se dva resorty daly zvládnout.

To není problém zvládnutí po fyzické stránce. Ve světě jsou větší resorty než ten náš, není to úplně neobvyklá věc.

Jinými slovy, pochybnosti jste neměl?

Člověk nemůže být tak suverénní. Nemám pochybnosti ve smyslu agendy. Zvládnu to, jsem zvyklý pracovat, organizovat, nastavit tým lidí. Řekli jsme si, že pro kontinuitu resortu je to řešení.

A proč jste to byl zrovna vy? Došli odborníci?

Desítky lidí splňujících kritéria na ministra dopravy nemá žádná vládní ani opoziční strana. Je logické, že jsem to já. Jsem