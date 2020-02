Vtáhněme nevoliče, říká politik, který má překvapivě šanci sestavit příští slovenskou vládu

Možná to bude on, kdo bude za pár dní sestavovat novou slovenskou vládu. Kdo je Igor Matovič? Lídr slovenské strany „Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti“, která je v průzkumech volebních preferencí najednou lídrem opozice. „Samozřejmě že přichází do úvahy, že by OLaNO na post premiéra nominovalo také mě,“ říká k tomu v rozhovoru pro slovenský Denník N.