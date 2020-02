Studio N: Kauza ruského premiéra vede do Česka. Sponzor jeho rodiny podniká v Praze

A ještě jedno téma. Pro polovinu českých zaměstnanců je to běžná situace. Pokud jim doslouží lednička, přestane fungovat auto, které potřebují k práci, nebo jejich dítě přijde domů s tím, že by rádo jelo na lyžák, utratí všechny své peníze, přiberou si v práci přesčasy nebo si jednoduše půjčí. To s sebou může nést řadu důsledků. Kromě dluhů například zdravotní problémy, společenskou izolaci nebo horší podmínky v zaměstnání. Jaký by měl být důstojný plat? Odpovídá ekonomická redaktorka Tereza Mynářová.

