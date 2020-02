Celý svět se dívá. YouTube z nás udělal absolutní tvůrce a svědky

Platformu YouTube a stejnojmennou firmu založili právě před patnácti lety tři bývalí zaměstnanci společnosti PayPal – přesněji řečeno, takto pojmenované divize společnosti eBay.

To rozlišení je podstatné. PayPal vznikl roku 2000 spojením dvou startupů. Jeden z nich se jmenoval Confinity a hrál v něm hlavní roli Peter Thiel, druhá firma byla X.com a jejím zakladatelem byl Elon Musk. Jeden i druhý patřili a patří k nejtěžším vahám v Silicon Valley. Společný podnik měl úspěch, v roce 2002 vstoupil na burzu a ještě téhož roku ho koupila eBay za závratnou půldruhou miliardu dolarů. Tato firma provozující elektronické aukce vznikla o pouhých pět let dříve než PayPal, ale stihla se mezitím proměnit v korporaci se vším všudy. Mladým multimilionářům – ano, všichni samozřejmě závratně zbohatli – se tam nelíbilo a odcházeli jeden po druhém. Povětšinou drželi dál spolu a vysloužili si přezdívku „mafie z PayPalu“.

Kromě Muska, který napřed založil Teslu a pak SpaceX, a Thiela, dnes asi nejvlivnějšího investora v Silicon Valley, k nim patří Reid Hoffman (zakladatel sítě LinkedIn), Keith Rabois (který sehrál důležitou roli při vzniku firem LinkedIn, Slide a Square) a trojice Jawed Karim, Steven Chen a Chad Hurley. Ti vsadili na sdílené video a pojmenovali svou začínající firmu YouTube.

Jsme tady u slonů

„Jo, tak jsme tady u slonů, a na těch je dobrý to, že mají fakt, ale fakt dlouhý… choboty a to je dost dobrý a to je tak asi všechno, co se tady dá říct.“ Osmnáct sekund a dost. Jawedu Karimovi bylo v době, kdy tohle s kamarádem natočili, pětadvacet, vypadal na osmnáct a žertoval na úrovni dvanáctiletého. Nejstarší video, které se kdy na YouTube ocitlo, má dnes osmdesát pět milionů zhlédnutí. Což ho ani zdaleka nekvalifikuje mezi opravdu úspěšné: momentálně nejsledovanější video na YouTube, hudební klip Despacito režiséra Carlose Peréze, kde vystupuje portorický raper Daddy Yankee, má (dva a půl roku po uvedení) 6,6 miliardy zhlédnutí. (A četné parodie.)

Za Karimovým puberťáckým videem je zapotřebí vidět spíš chladný kalkul než nešikovnost. Zakladatelé YouTube nebyli tápající kluci. Věděli přesně, co dělají a proč, dovedli o tom přesvědčit jiné a získat hned na začátku velkorysé financování. Několik měsíců po založení už měli k dispozici dvacet milionů dolarů, z toho větší část od nesmírně vybíravého investičního fondu Sequoia Capital. Jawed Karim si klidně mohl dopřát profesionálně vyrobený klip s vtipným scénářem, natočený kvalitní kamerou, ne tu hrůzu, na kterou se můžete dodnes podívat. Proč se rozhodl pro ni? Protože skutečné poselství klipu Me at the zoo zní: tohle