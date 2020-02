Island je v genderové rovnosti na míle před námi, i tam ale ženy berou téměř o pětinu méně než muži

Glosa: Představte si, že by se třeba prezident Svazu průmyslu a dopravy rozhodl založit novou konzervativní stranu. A že by si k tomu přizval nějakého politicky zkušenějšího konzervativce, dejme tomu Václava Klause mladšího. Aby nahnali snadné politické body, rozhodnou se poměrně brzy k odvážnému kroku. Vezmou připravovaný návrh osvědčení o rovném odměňování, který už je na bázi dobrovolnosti mezi zaměstnavateli a odbory projednán, a prosadí ho jako povinný pro všechny zaměstnavatele s více než pětadvaceti zaměstnanci. Celé se to seběhne tak rychle, že i lidé z odboru rovnosti Úřadu vlády zůstanou stát s otevřenou pusou.