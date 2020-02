ČSSD k Číně nepřiblížil Zeman, ale Paroubek. Radili mu spolupracovníci, kteří mají vazby na Peking dodnes

Bývalí předsedové ČSSD se shodují, že téma vztahů s Čínou začalo být ve straně hojně probírané až po nástupu Jiřího Paroubka, předtím se prakticky neřešilo, a to ani v éře Miloše Zemana. Ten se přitom později ve funkci hlavy státu o utužování kontaktů s Pekingem zasazoval velmi výrazně. Původním architektem orientace na Čínu ve straně ale nebyl.

Za lídra, který ve straně toto téma zvedl, se i s odstupem patnácti let označuje Paroubek. „Nepamatuji si, že by se otázka Číny přede mnou řešila. V roce 2005 jsem pochopil, že Čína bude významný faktor, a pokud chceme udržet tempo růstu, potřebujeme odbytiště mimo EU – v Číně, Rusku a Indii,“ řekl Paroubek v rozhovoru pro Deník N. A jeho spolupracovníci mu dávají za pravdu. Neobešlo se to však bez vlivu poradců, kteří mají blízké vztahy s čínským byznysem doteď.

V roce 2004 vstoupilo Česko do Evropské unie, a rázem se tak stalo pro čínskou zahraniční politiku atraktivní. „V době, kdy jsem byl premiér, se toto téma v sociální demokracii moc neřešilo. Věděli jsme, že je to velká země. Zájem o Čínu ale neměl lobbistický charakter a vznikl z politických úvah,“ vzpomíná Paroubkův předchůdce v čele ČSSD a bývalý premiér Vladimír Špidla.

„Veškerá kapacita se podřídila vstupu do EU. Čína tehdy také zdaleka neznamenala to, co znamená dnes,“ připomíná Špidla, který zároveň kritizuje prezidenta Zemana za jeho dnešní postoj k Číně, jenž z jeho pohledu není realistický.

Zemanův nástupce ve Strakově akademii i v čele ČSSD je vůči prezidentovu přístupu k Číně kritický. Špidla podotýká, že se dosud nevyplnily Zemanem ohlášené investice za více než 200 miliard korun, což nedávno uznala i sama hlava státu. „Zemanův postoj k Číně je nerealistický a v jisté míře naivní. Bylo to enormní přecenění možností ve vztahu k Číně,“ hodnotí Špidla, nechce ale přímo srovnávat Zemanem nastavený přístup k Číně se strategií, jakou volí ČSSD.

Podle Bohuslava Sobotky, který byl v Paroubkově vládě (2005–6) ministrem financí, se téma výrazně projevilo