Česká stopa v kauze ruského premiéra: Byty za desítky milionů v Bubenči i na Malé Straně

Zrekonstruovaný dům na Malé Straně střeží řada kamer. Ze vchodu vychází jeden z členů ostrahy. „Párkrát jsem tu pana Udodova viděl, působil slušně, vždycky oblečený v sáčku a kravatě, říkal, že vlastní nějaké banky,“ popisuje. „V bytě ale nikdo nebydlel, ani oni, ani nikdo jiný,“ dodává.

Řeč je o ruském podnikateli Alexandru Udodovovi, kterého ještě před měsícem znalo jen pár zasvěcených. Stejně jako jeho přítele Michaila Mišustina, dlouholetého šéfa ruské Federální daňové služby. Mišustin nepatřil mezi veřejně exponované osoby či politické televizní hvězdy. Čekal v ústraní na svou příležitost. A dočkal se. Dnes je jako premiér Ruské federace na televizních obrazovkách denně.

Udodov se naopak snažil v ústraní zůstat, ale zdá se, že se mu to teď přestává dařit. A není to proto, že by získal nějakou vysokou funkci.

Protikorupční aktivisté a investigativní novináři totiž zjistili, že oba muži jsou dávní přátelé, které zároveň pojí majetkové přesuny v řádu stamilionů.

Fond pro boj s korupcí opozičního politika Alexeje Navalného upozornil na dokumenty, podle nichž podnikatel Udodov – v minulosti v Rusku podezíraný z daňových podvodů – převedl na nejbližší příbuzné někdejšího šéfa daňové služby Mišustina byty a další luxusní nemovitosti. Propojení Udodova a Mišustina popisujeme v tomto textu.

Podnikatele vyšetřovaly také švýcarské úřady v souvislosti s nákupem tamního hotelu pro podezření z praní špinavých peněz. Podle informací Deníku N provedl v posledních letech několik obchodů s nemovitostmi také v Česku.

První dohledatelnou stopu zde zanechal