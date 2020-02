Zakázka, která zlomila vaz Kremlíkovi, má podle Havlíčka stát necelou třetinu. Nikoho kvůli ní nevyhodí

„Takzvané vybudování základu bylo za 104 milionů korun, my to dnes máme za 40 milionů. Dokonce tam možná můžeme využít výsledků toho hackathonu,“ odkazuje se Havlíček na dobrovolnickou iniciativu programátorů, kteří na konci ledna během víkendu vytvořili vlastní informační systém k dálničním známkám. „Další částka byla původně 296 milionů v provozu a my to máme za 88 milionů,“ přiblížil Deníku N své odhady Havlíček.

Nové zadání zakázky v tuto chvíli podle ministra prochází screeningem přes hlavního architekta e-governmentu na ministerstvu vnitra. Právě v reakci na kauzu tendru na dálniční známky vláda rozhodla o tom, že musí schválit veškeré IT zakázky nad šest milionů.

Havlíček svým odhadem ještě