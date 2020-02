Notes: Nechutné svádění, nedůstojné platy a kdo vymyslel to jméno?

Je svátek svatého Valentýna a my pro vás máme téma o svádění, akorát že z tohohle vám bude běhat mráz po zádech. Lenka Vrtišková Nejezchlebová mluvila s psycholožkou Zorou Duškovou o filmu V síti, kde dělala odbornou poradkyni. Ve snímku, který se chystá do kin, nechal dokumentarista Vít Klusák mladě vypadající herečky vydávat se na internetu za dvanáctileté holky a spolu se štábem sledoval, co se bude dít.

Drobné prozrazení děje: nic dobrého. Dva a půl tisíce lidí, kteří dívkám napsali zprávy většinou sexuálního ražení, zarazilo i zkušenou šéfku Dětského krizového centra. V rozhovoru vysvětluje, co při natáčení zjistila a hlavně jak děti před internetovými predátory bránit. Ve zkratce: pokud se rozhodnete valentýnský večer věnovat vztahu se svým dítětem, zeptáte se ho, co ho trápí, a ujistíte, že má ve vás oporu, neuděláte chybu.

Premiér Andrej Babiš se před časem rozzlobil. „Nevím, nelíbí se mi to. Jsme Česká republika, jsme Češi. Nevím, kdo přišel s tak stupidním nápadem,“ komentoval pro list The Wall Street Journal alternativní název Česka – Czechia. Že se premiér na někoho „se stupidními nápady“ rozčílí, se stává, tohle je ale poněkud ošemetná situace. Jak totiž zjistil Jan Tvrdoň, název Czechia prosadila vláda, kde byl Babiš místopředsedou, a on sám proti nápadu nic neměl.

Úřad vlády uzavřel smlouvu na daňové poradenství, jenže není tak zcela jasné s kým. Jak totiž zjistila Bára Janáková, stopy společnosti Vize 3 vedou na Seychely a odtud už neznámo kam. Podle samotného úřadu jde ve smlouvě prakticky jenom o drobné, tak majitele není potřeba zjišťovat.

Hnutí Trikolóra se počtem členů svého předsednictva přibližuje svým procentům v předvolebních průzkumech. Ještě včera byli členové předsednictva čtyři, jak se ale dozvíte v textu od našich politických redaktorů, z ne úplně jasných důvodů Norbert Hlaváček vedení i stranu opustil. Průzkum CVVM Trikolóře aktuálně přisuzuje dvě procenta potenciálních hlasů. Aby se tato dvě čísla finálně potkala, chce to ještě o trochu více procent, nebo trochu méně místopředsedů.

Jeden ze dvou hlavních můžu slovensko-české investiční skupiny Penta Jaroslav Haščák dříve tvrdil, že média ve svém vlastnictví neovlivňuje a s podnikatelem Marianem Kočnerem, obviněným z objednání vraždy novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky, udržuje jen „sporadický vztah“. Podle nově zveřejněných zpráv není pravda ani jedno. Oba si během čtyř let vyměnili téměř tisíc zpráv a Haščák třeba zařídil, aby se v týdeníku Plus 7 dní neobjevila fotografie, na které Kočner ve svém autě přepočítává pakl pětiseteurovek.

Většině českých zaměstnanců přišla v posledních dnech výplata. I přes nespornou pozitivnost takové zprávy se polovina z nich nachází v podivné situaci – dostávají příliš na to, aby je šlo označit za chudé, a příliš málo na to, aby mohli vést to, co odborníci označují jako důstojný život. Na takový by Češi potřebovali vydělávat alespoň 31 463 korun hrubého měsíčně, v Praze dokonce 36 850. Jaký efekt pro zemi nedůstojné platy mají a co by dokázalo situaci změnit, zkoumala Tereza Mynářová.

Před pětasedmdesáti lety, ke konci druhé světové války, dopadly na Prahu bomby a zabily přes sedm stovek lidí. Proč se tak vůbec stalo? A byla Praha opravdu na seznamu chráněných cílů? Dramatické dvě minuty v pražské historii popisuje ve svém textu Filip Vojtášek, badatel v oblasti letecké historie a spoluautor knihy o náletech na hlavní město během druhé světové války.

Závěrem

Pokud by vás dnes večer pod tlakem reklamy a černého svědomí napadlo běhat po obchoďácích a shánět růže, zadržte. Jednak tím už mnoho nevyřešíte, a jednak to není nejlepší nápad. Růže musí cestovat přes půl planety a jejich cena před Valentýnem stoupá, píše Forbes. Nenápadně dodáváme, že třeba takové předplatné je velice hezký a ekologický dárek.

V Česku ještě pořád trvá chřipková epidemie, na obzoru jsou ale lepší časy. Jak ukazují data pražské hygienické stanice, v hlavním městě i v celé republice počet nemocných už druhý týden klesá. Přesto si dávejte pozor na to, s kým se líbáte, a ať vás ani nenapadne olizovat v autobusu tyče nebo cokoliv jiného.

A abyste do víkendu mohli vkročit kulturně obohacení, přidáváme novou písničku k nové bondovce, kterou nazpívala Billie Eilish, osmnáctiletá zpěvačka, jež totálně smetla letošní ceny Grammy. Těžko říct, jak se bude písnička líbit jejím fanouškům, od tvorby umělkyně má totiž docela daleko. Fanouškům silných ženských hlasů a melancholického hudebního doprovodu bondovek bude ale nejspíš povědomá a sympatická.