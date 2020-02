Praha pokukuje po vlastní družici. Sbírala by data o smogu, suchu či dopravě

Radní hlavního města uvažují o tom, že by si pořídilo vlastní vesmírnou družici, která by z oběžné dráhy sbírala data. Zástupci Prahy už o této možnosti jednali s ministerstvem dopravy. Stát by mohla mezi 15 a 20 miliony.