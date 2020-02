Koronavirus ochromil i sport: formule zůstaly v garáži, docházejí čínské hokejky

Obavy z rozšíření viru, který má momentálně podle čínských úřadů na svědomí přes 1400 obětí, pocítily ze sportovního prostředí jako první fotbalistky. Ty se chystaly odehrát olympijskou kvalifikaci ve Wu-chanu, tedy v ohnisku epidemie.

Pořadatelé nejdříve turnaj přesunuli do jiného čínského města – Nankingu. Kvůli rozšíření nákazy se ale nakonec hrálo v Sydney. Tým musel nejdříve zvládnout hotelovou karanténu v Brisbane, vzdáleném necelých tisíc kilometrů.

After one-week isolation in Brisbane, China women's football team received a quarantine release approval from the local public health unit. No one is found positive for coronavirus. They are set to travel to Sydney tomorrow for the 1st game vs. Thailand in the Olympic Qualifying. pic.twitter.com/HzQl0CezIl

— Titan Sports Plus (@titan_plus) February 5, 2020