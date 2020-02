Na trh nelze spoléhat, bez regulace bude bydlení problém pro čím dál více lidí

Podle odhadů pražského magistrátu zmizelo například v hlavním městě z trhu bydlení jen kvůli krátkodobému pronajímání zejména prostřednictvím Airbnb v posledních letech zhruba patnáct tisíc bytů, což je bydlení skoro pro čtyřicet tisíc Pražanů.

Primátor Zdeněk Hřib se proto na začátku února nechal slyšel, že Praha v nejbližší době připraví legislativní návrh, který obcím mimo jiné umožní regulovat nabízení krátkodobého ubytování formou Airbnb. I kdyby však taková iniciativa byla na rozdíl od dosavadních pokusů o regulaci tohoto typu ubytování úspěšná, dostupnost bydlení pro široké skupiny obyvatel stejně sama nezajistí.

A nepomohlo by to ani v případě, že by se hlavnímu městu zároveň podařilo v horizontu mnoha let uskutečnit plány deklarované radní Hanou Marvanovou, které mají zajistit novou městskou výstavbu, respektive podpořit výstavbu družstevní. Mimo jiné i proto, že některé městské části a částečně i samotný magistrát zároveň daly na vědomí, že mezitím hodlají, i když v omezenější míře než v minulosti, i nadále pokračovat v privatizacích městského bytového fondu. Jeho rozsah i možnost města ovlivňovat cenu bydlení se tak v nejbližších letech zřejmě dále ještě sníží.

O tom, že samotná nová výstavba ani regulace krátkodobého ubytování k zajištění dostupnosti bydlení pro nízko a středně příjmové obyvatele nepostačí, mluvila jen pár dní po primátorově vyjádření ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. I když do přímé kompetence ministerstva otázka dostupnosti bydlení nespadá, Maláčová již prý v sociální demokracii otevřela diskusi o potřebě zavedení regulace nájemného.

Kde nic tu nic

Taková diskuse