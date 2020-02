Politici nevědí, co s Airbnb, úplně tápou a přehlížejí nás, říká muž, který zastupuje starousedlíky z Prahy

Na začátku tohoto roku jste založili oficiální spolek Snesitelné bydlení v centru Prahy. Čemu se bude v nejbližších dvou třech měsících věnovat?

Chceme hlavně jednat s úřady, aby se dodržovaly současné zákony, konkrétně stavební a živnostenský zákon. V současné době totiž například platí, že pokud si zřídíte v bytě provozovnu ubytovacích služeb, děláte to v rozporu se zákonem. Což je to nejpodstatnější, na čem se chceme točit. Český stavební řád rozlišuje budovy určené pro bydlení, tedy bytové nebo rodinné domy, a stavby ubytovacích zařízení, například ubytovny nebo hotely. Pokud by se tato část zákona dodržovala, nikdy by se žádné problémy v Praze ani jinde nemohly vyskytnout. Vy byste správně musela jít na stavební úřad a říct, že svůj byt, který máte kolaudovaný jako byt, chcete rekolaudovat na nebytový prostor. V tom můžete samozřejmě dál bydlet, ale také provozovat i ubytovací služby. Zde byste ale narazila na to, že k rekolaudaci potřebujete souhlas společenství vlastníků nebo ostatních vlastníků.

To se bohužel ale neděje, stavební úřady to zatím odmítají řešit. Už na to upozorňujeme dlouho, ale paní Marvanová (předsedkyně Komise pro poskytování krátkodobých ubytovacích služeb na pražském magistrátu, pozn. red.) nás nebere vážně, nechápe podstatu problému nebo ji záměrně zastírá.

Zmínil jste, že se nedodržuje ani živnostenský zákon. Co konkrétně?

Pokud si v současné době zakládáte provozovnu, ať už kadeřnictví, prodejnu potravin, květinářství, nebo hotel, musíte doložit souhlas vlastníka nemovitosti. A tady je bohužel velký rozpor v chápání toho, co to je nemovitost. Normální laik vám řekne, že to je ten barák. Zákon o vlastnictví bytů ale uvádí, že nemovitosti jsou jednotky, a pak bychom tak mohli brát i byty. Takže živnosťák zavře oči a řekne, že mu stačí souhlas majitele bytu. My tvrdíme, že nemovitost je celý dům, protože provozem hotelového bytu jsou zde dotčena i práva ostatních.

Stejně tak je v živnostenském zákoně napsané, že provozovnu musíte mít zvenčí označenou. Tam je podstatné to slovo „zvenčí“. Většina lidí se asi shodne, že pokud zde chcete poskytovat služby veřejnosti, to vně by znamenalo na ulici. Pokud by to tak bylo, což je podle nás správný výklad – protože proč by měla být nějaká služba označena uvnitř, kde to nikdo neuvidí –, musíte mít v Praze souhlas památkářů a hlavně opět ostatních vlastníků, protože měníte vnější vzhled domu a dáte si tam cedulku. To ale nikdo nedělá.

Někteří politici navrhují, aby jednotlivá sdružení vlastníků jednotek získala větší pravomoci – mohla by si tak sdílené ubytování ve svém domě více regulovat sama. To by podle vás nepomohlo?

To je samo o sobě zbytečné. Kdyby se dodržovaly zmíněné zákony, nic dalšího nemusíte řešit. Pokud byste SVJ tuto schopnost dala, v domech, kde mají hoteliéři nadvládu – a těch už je v centru Prahy nepočítaně –, si jednoduše odhlasují, že tam bude hotel. A město opravdu chce, aby tam byl hotel? Zvlášť když bude nelegální?

Dokážu si představit domy, kde vám majitel hotelového bytu řekne: „Dobře, já si tady chci nahrabat, chápu, že vás to obtěžuje, tak vám budu platit do fondu dvakrát tolik nebo více úklidu.“ A třeba by ty vlastníky přesvědčil nebo je uplatil něčím jiným. Ale pořád se musíme pohybovat v mezích současných zákonů. Veškerý ten binec a bordel, co tu dneska máme, vyplývá z jejich nedodržování. Stejně tak je nesmysl, když politici nebo tito hoteliéři mluví o krátkodobém pronájmu.

Proč? V souvislosti s Airbnb a dalšími podobnými službami se toto spojení běžně používá.

Je to bublina