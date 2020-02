Dlouhé roky přecházel chřipku. Pak mu selhaly plíce a bakterie zničily srdeční chlopeň

Adriano Rossetto pracoval osmnáct let v plném nasazení. I když měl chřipku nebo virózu, potřeboval dál fungovat. Jako šéf pětadvaceti lidí si prý nemohl stonání ani představit.

„Každodenní stres, pocit zodpovědnosti a nenahraditelnosti. I když jsem měl teploty a kašel, chodil jsem do práce a chřipku vždycky přechodil,“ říká.

Před třemi lety začátkem února ale přišel zlom. Zrovna nastoupil do nové práce, kde byl sotva pár dní, když jeho tělo skolil stafylokok. „Nejdříve jsem doufal, že se vypotím a bude mi zase dobře. Jenže to nepomáhalo. Poprvé za téměř dvacet let jsem se dobrovolně rozhodl, že půjdu k lékaři. Cítil jsem, že to tentokrát nezvládnu, a vzdal jsem to,“ popisuje Rossetto.

Do ostravské nemocnice na Fifejdách ho odvezl jeho syn. Lékaři mu na pohotovosti řekli, že ho převezou i v rámci areálu sanitkou. Jeho organismus byl natolik vyčerpaný, že mu doporučili vůbec nechodit. Rossetto stačil ještě