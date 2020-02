Před 75 lety padaly na Prahu bomby. Omylu spojenců propagandisticky využili nacisté, mýty kolem něj ale žijí dodnes

Proč Američané v únoru 1945 bombardovali českou metropoli, když do té doby údajně figurovala na tajném seznamu chráněných cílů? Šlo o strategický záměr, který již počítal s poválečným rozdělením Evropy? Či se Praha nakonec přeci jen dostala mezi náhradní cíle při náletech na Drážďany? Filip Vojtášek, badatel v oblasti letecké historie a spoluautor knihy o náletech na hlavní město během druhé světové války, shrnuje to podstatné, co o tragické Popeleční středě toho roku z výpovědí svědků i amerických pramenů víme a co můžeme vyloučit.