Cítím smutek, úřad ale Křečka ustojí, míní Šabatová

Máte vůbec něco se Stanislavem Křečkem společného?

Pramálo.

Byl podle vás záměr zvolit po vás do čela antidiskriminačního úřadu člověka, který prohlašuje, že diskriminace není, a má rasistické, homofobní a misogynní názory? Řekněme váš pravý opak.

Nevidím v tom záměr. Byť je vztah mezi mnou a doktorem Křečkem známý, i on vstoupil do klání na poslední chvíli proto, že předchozí prezidentova kandidátka vypadla.

Před patnácti lety jsme zavedli antidiskriminační zákony a zřídili konkrétní místo, které se tím bude zabývat, tedy kancelář veřejného ochránce práv. Pokud s tím má někdo vnitřní problém, neměl na ten post kandidovat.

Když jsem kandidovala já, zavázala jsem se, že budu ombudsmankou pro všechny. Pokud doktor Křeček říká veřejně, že zastupuje hlavně lidi z majority, zároveň tím říká, že není schopen vykonávat mandát se vším, co to obnáší.

Jaký je to vzkaz pro lidi, kteří se na něj obrátí kvůli tomu, že něco vůči nim není fér?

Když Rom, lesba nebo člověk s postižením od ombudsmana uslyší, že diskriminace není, začne pochybovat o tom, zda se na kancelář vůbec obrátit. Klesá důvěra lidí a zranitelných skupin v úřad ochránce práv. Pokud ji ale překonají, věřím, že se k nim instituce zachová v souladu se svým posláním.

Máte zprávy, jak na Křečkovo zvolení reagovali lidé v úřadu, vaši dosavadní podřízení?

Jsou to profesionálové, kteří jsou připraveni nadále pracovat stejně jako dosud. Ta instituce je sama o sobě velmi dobře a kvalifikovaně postavená, ti lidé jsou pevní. Ombudsman má pro svůj vliv jen určitý prostor.

To skoro zní, jako by nebyl důležitý.

To zase ne, každá z osobností může úřadu něco vtisknout. Ale pokud nastane nějaký opravdu výrazný moment porušení práva, instituce se za to postaví, ať by byl v jejím vedení kdokoliv. Velkou část agendy ombudsmana určují podněty od občanů, ale zároveň se může také on sám systémově zaměřit na oblasti, které jemu připadají důležité. A to už je osobní volba.

Ti, kteří ze zvolení Stanislava Křečka byli zklamaní, se tedy nemusejí bát?

Řeknu to takhle: kormidlo kanceláře ombudsmana se nedá otočit o 180 stupňů. Dokonce se nedá otočit ani o 90 stupňů. Dá se trochu uhnout ze svého směru, a lidé to ani nemusí moc poznat. Ale úřad jede dál a lidé v něm jsou solidní a pracovití.