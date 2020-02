Notes: „Doporučuji Křečka“, v Sabininých stopách a divadlo zvané impeachment

V noci na dnešek u nás leckde ještě dost foukalo (a to nemluvím o některých zemích na severu a západě Evropy), což je zpráva, která v těchto dnech dokázala z předních míst zpravodajství odsunout i koronavirus (tím nechci zlehčovat ani jedno, jen mne to tak napadlo, když jsem si prolistoval pár serverů, novin a podíval se na televizní zprávy). A tak se rovnou pojďme podívat, co se to kolem nás v uplynulých hodinách přehnalo.

Co nám to tu fučí? Petr Koubský se vydal po stopách orkánu Sabina, aby zjistil, kde se vůbec vzala a proč má takovou sílu. A tak se jako prakticky vždy jeho článek sice hemží spoustou pro většinu z nás nesrozumitelných výrazů a úkazů, Petr je ovšem dokáže vysvětlit i člověku, jenž o nich pravděpodobně slyší vůbec poprvé. Laik je nadšen (dobře, měl bych mluvit sám za sebe), odborníka text nepobuřuje. Co víc si může novinář přát.

Jak volit Křečka Poslanci ANO dostali od šéfa klubu Jaroslava Faltýnka doporučení, aby při středeční volbě nového ombudsmana dali hlas Stanislavu Křečkovi. Pak si hlasování nacvičovali a Bára Janáková zjišťovala, jak jim to šlo.

O co se hrálo při impeachmentu Jaký dopad může mít nezdařený pokus o odvolání Donalda Trumpa na výsledek podzimních prezidentských voleb? Na jednu stranu demokraté šikovně vmanévrovali republikány do pozice toho, kdo nechce slyšet žádné argumenty. Na druhou se ale ukázalo, že i z jejich strany byl pokus o impeachment jen politické divadlo, protože nevyužili všechny možnosti, aby uspěli. Co si o tom může myslet americký volič? Komu to nakonec přinese politické body? Politolog Jiří Pehe ve své podrobné analýze rozebírá situaci, v níž se americká politika nyní, osm měsíců před tím, než se prezident Trump pokusí obhájit svůj mandát před vyzyvatelem z řad demokratů, nachází.

Pořád stejné, kam až paměť sahá Muzeum paměti XX. století ještě nevzniklo, a už se rozhádalo. Řeší se palác na Hradčanech i nahrávky pamětníků. Odchod ze správní rady oznámil ředitel organizace Post Bellum Mikuláš Kroupa a Eliška Černá se ho zeptala proč.

Jak se budí strach V podcastu studia N Jan Moláček odhaluje manipulace, které používá na svém facebookovém profilu místopředseda sněmovny Tomio Okamura. Stačí sehnat pár snímků z jakýchkoliv demonstrací a pak už jen připsat popisky, které budí dojem, že přistěhovalci řádí prakticky ve všech evropských zemích i v Americe.

Fotbalista s kamerou Člověk nemusí být zrovna fotbalovým fanouškem ani mít v prohlížeči uloženy všechny možné YouTube kanály (obojí je můj případ), aby ho tahle zpráva zaujala: v Česku existuje profesionální fotbalista, který je zároveň úspěšným youtuberem. Jeho nejsledovanější videa vidělo více lidí, než se v průměru dívá na českou ligu v televizi. Kolega David Janeczek vyzpovídal hráče druholigového Hradce Králové Jana Mejdra a dozvěděl se, jak se k natáčení videí dostal, co jim říkají spoluhráči a zda mu víc vynese kopání do míče či filmování.

V zítřejším tištěném vydání si také přečtete:

Z kabiny nesmím, jídla je dost, popisuje pasažér z lodi Diamond Princess

Reportáž z Úpice, maloměsta, které dostal na kolena obchod s chudobou

Čeští ajťáci vstoupili do služeb včelí královny

Co dál stojí za povšimnutí:

V některých částech Antarktidy se hlavně kvůli klimatickým změnám zmenšily kolonie tučňáků až o 75 procent, tvrdí vědci. Zprávu přinesl server CNN.

Evropský výrobce letadel Airbus představil letadlo budoucnosti, které již od loňského roku pilně testuje. I když je to zatím jen zhruba třímetrový model, působí impozantně. Zprávu přinesla agentura Reuters.

A nakonec tři zprávy ze světa umění

Peking tlačí na dánskou vládu, aby z prostranství před budovou tamního parlamentu odstranila takzvaný sloup hanby, plastiku připomínající policejní zásahy proti loňským protestům v Hongkongu. Více Hong Kong Free Press.

V Londýně přitahuje pozornost „žvýkačkový umělec“ Ben Wilson, který přímo v ulicích vytváří „malé zázraky“ z toho, co po sobě lidé zanechají na chodnících. Na Twitteru včetně videa informuje agentura AFP.

Jistým druhem umění by se dal nazvat i „projekt“ ruského youtubera Bašira Dochova. Do výtahu v jednom moskevském bytovém domě umístil přímo proti dveřím rozměrný portrét Vladimira Putina. Zároveň nainstaloval do výtahu malé kamery a sledoval reakce lidí, kteří do výtahu, nic netušíce, nastoupili (video pak na Facebooku a dalších sociálních sítích zhlédly bezmála dva miliony lidí). „Co je to za blbost? Sakra, to bych asi neměla říkat. Jsou tu někde mikrofony…?“ A jak byste reagovali vy, kdyby se na vás po nastoupení do výtahu náhle usmíval Vladimir Vladimirovič nebo třeba váš vlastní prezident?