Korejci kvůli dostavbě Dukovan natírají ploty a myjí okna v Třebíči. Nově v Česku rozjeli i online kampaň

Třebíč a blízké okolí už několik let zažívají zvláštní situace. Manažeři z korejské jaderné firmy KHNP spolu s dobrovolníky například zkrášlují veřejná prostranství, lakují ploty nebo pomáhají ve školách. Korejci se tak snaží přiblížit tendru za stovky miliard korun na dostavbu Dukovan. Společnost navíc spustila i online kampaň, která má Čechy přesvědčit o kvalitě korejských reaktorů.

Podobné scény se v okolí Dukovan opakují už tři roky – od doby, kdy KHNP do bitvy o zakázku za stovky miliard korun naplno vstoupila. O klíčové zakázce by se mohlo rozhodnout už za dva roky a podle posledních plánů energetické koncepce pro Česko je nezbytná. S jádrem Babišova vláda jednoduše počítá a starší reaktory v nedaleké jaderné elektrárně mohou v nejčernějším scénáři skončit už za 15 let.

Zájemců o tendr je více, než kolik jich bylo při zvažované dostavbě Temelína. Zakázka je atraktivní pro ruský Rosatom, francouzskou EDF nebo čínskou China General Nuclear Power. Do projektu chtějí společně vstoupit i Orano a Mitsubishi Atmea či americký Westinghouse.

KHNP se proto snaží před ostatními získat výhodu posilováním sympatií v přilehlých obcí, ale i placenou kampaní na sociálních sítích. Například na Facebooku firma investovala od listopadu přes