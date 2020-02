Nedá se tu žít, napsaly učitelky poslancům a přijel Okamura. Příběh města, kde vyrostli bratři Čapkové a které zničil obchod s chudobou

Učitelky ze základní školy v Úpici napsaly dopis poslancům. Nevědí si rady s romskými dětmi, které jejich rodiče neposílají do školy. Následně do města v Podkrkonoší dorazil šéf SPD Tomio Okamura. Absence dětí ve škole je ale jen částí problému ve městě, které je obětí obchodu s chudobou, nezaměstnanosti a drobné kriminality.

V samoobsluze na ulici Bratří Čapků vítá příchozí u vstupu velký nápis: „Upozornění. Vzhledem ke zvýšenému počtu krádeží peněženek prosíme zákazníky o zvýšenou pozornost.“

Podivíte se: „Opravdu se tu tolik krade?“ Prodavačka přikývne. „Takhle. Mít ji na očích,“ nakloní se přes pás u pokladny a ztiší hlas, aby ji fronta lidí za vámi neslyšela. „Je tu spousta cikánů a v nestřeženém okamžiku vám hrábnou do tašky, takže ji mějte zavřenou. Už se stalo, že paní nechala stát košík s taškou, něco si vybírala v regále, kousek popošla, a když se vrátila, byla peněženka pryč,“ vysvětluje pokladní v červené vestě. A jak často se to vlastně stává, že je potřeba tu mít ceduli s varováním? „Tak řekněme jednou za rok. Ale stát se to může. Tady je takových cikánů,“ dodá paní, když namarkuje nákup a vyjede stvrzenku.

Městečko Úpice na Trutnovsku ve východních Čechách by bylo obyčejnou střediskovou obcí, jakých jsou v Česku stovky. Kdyby posledních deset let nedoplácelo na obchod s chudobou a neřešené problémy nejchudších lidí. Zhruba dekádu už se sem stěhují chudí lidé ohrožení sociálním vyloučením. Většina z nich jsou Romové. Podle odhadů jich ve městě s 5600 obyvateli žije víc než desetina, což je na tak malé město nezvykle vysoké číslo.

Napětí, které to už léta vytváří, ilustruje kromě varování v samoobsluze taky otevřený dopis. Ten před Vánoci sepsaly dvě učitelky základní školy Úpice-Lány Iveta Jiříčková a Hana Dědková. Podepsali ho starosta Petr Hron (Žít v Úpici) a ředitel školy Petr Kalousek a přes poslance Pavla Plzáka (ANO), který má ordinaci na zdejší poliklinice, se dostal do Parlamentu. Několik týdnů se nic nedělo. Až začátkem ledna si dopisu všiml místopředseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura (SPD) a do Úpice vyrazil. Jeho obsah zněl totiž dost zoufale.

„Roste počet rodin, ve kterých rodiče nepracují a v tomto duchu jsou vychovávány děti již od nejútlejších let (nic nemusím, za nic nezodpovídám, všichni jsou na mě krátcí, když potřebuji, dostanu vše od státu). Vyrůstá nám generace nezodpovědných lajdáků, neplatičů, zkrátka lidí, kteří nechtějí a nebudou dodržovat žádná pravidla. Vzhledem k tomu, že se jedná o rodiny s velkým počtem dětí, přibývá počet takových osob geometrickou řadou a za chvíli bude situace neúnosná,“ popsaly učitelky v dopise, který Okamura zveřejnil na svém Facebooku.

Stěžují si v něm taky třeba na to, že děti nenosí pomůcky, nemají přestrojení na tělocvik, chodí špinavé, v roztrhaném oblečení a zavšivené, nezajímají se o učení a mají mnoho zameškaných hodin. Chovají se agresivně nejen ve škole, ale i na ulici vulgárně pokřikují na kolemjdoucí.

„Lidé po práci nemají potřebný klid na odpočinek, jelikož tyto skupiny netolerují pravidla klidného sousedského soužití. Dlouho do noci vyřvávají, zpívají, nadávají si a ostatní tím ruší,“ popsaly učitelky v dopise.

Na selfie s Okamurou se stála fronta

Lánská základní škola stojí nad údolím říčky Úpy. K velké růžové budově postavené v roce 1932 vystoupáte nahoru naučnou stezkou lemovanou panely s životopisy místních továrníků, kteří tu zakládali textilky od konce 19. století. Ve škole na vás dýchne první republika, jsou tu ještě původní dveře nebo plechové cedulky. Loni opravili tělocvičnu.

„My jsme hlavně učitelé, chceme vzdělávat děti a je nám jedno, jestli jsou černé, nebo bílé. Máme tu i