Martin Pek, ambasador KeepFreedomUnlocked: Mladí lidé jsou klíčem k udržení svobody

30 let svobody

Před třiceti lety jsme byli svědky jedné z nejvýznamnějších událostí 20. století. Lidé na celém světě byly doslova přilepení ke svým televizorům, když národy a občané z východního bloku povstali, aby si vzali zpět své svobody, čímž ukončili desetiletí brutální diktatury. V ulicích měst na celém kontinentu miliony lidí požadovali ukončení komunismu. A vyhráli.

V Československu cinkali klíči, aby oznámili vládnoucím autoritám, že je čas jít domů. Ve třech pobaltských státech tři hlavní města spojoval lidský protestní řetěz. Miliony lidí čelily hrozbě uvěznění, vyhnanství a smrti v boji za svou svobodu. Díky roku 1989 jsme schopni hlasovat, protestovat, říkat své názory. Vyjádřete se i vy svým vlastním způsobem. Bojujte za to, co považujeme za správné. Přečtěte si, co se nám líbí, a poznejte ty, kteří uvažují podobně.

Svoboda Cestování

Jelikož jsem sportovec většinu svého života a už od malička cestuji, nedokážu si představit život, ve kterém by toto nebylo možné. Všichni sportovci neměli vždy takové štěstí a nemohli vždy vyjíždět na různá utkání nebo sportovní akce třeba jen proto, že měli jiné politické názory a nesouhlasili s tamním režimem. I tak se našlo spoustu sportovců, kteří když vyjeli, tak nezůstali v zahraničí, ale vždy se poctivě vraceli zpět do státu a zachovali se jako opravdový hrdinové, vyšli do ulic v ten správný čas, aby šířili svou myšlenku o svobodnějším světě.

Ukazatel směru

O třicet let je čas ohlédnout se a připomenout si ty, kteří bojovali a zemřeli za naše svobody. Rok 1989 byl posledním okamžikem, bylo to vyvrcholení let bojů a obětí. Je čas na oslavu toho, co jsme dosáhli jako národy a lidé, postavením se proti represím, abychom získali zpět naši identitu a svobody.

Je to však také čas na přehodnocení a obnovení hodnot, za které jsme bojovali. Svoboda je jako sval: cvičíte a stává se silnějším a schopným obrovských výkonů. Ale pokud to berete jako samozřejmost, brzy se zmenší a ztrácí svou moc a tvar. Uplynuly tři desetiletí, ale události a zápasy z roku 1989 jsou dnes podstatnější než kdykoliv předtím. Existují na to tři důvody.

Prvním je, že naše těžce nabyté svobody jsou opět ohroženy. V celém regionu a na celém světě čelí novináři a média – klíčové pilíře při udržení moci – tlaku ze strany vlády, úředníků a silných, nezodpovědných jednotlivců. Práva jako nesouhlasit s pravomocemi, bojovat za svou víru a jít protestovat do ulic jsou silně zkoušeny.

I my čelíme novým výzvám, které přinášejí nové otázky týkající se hromadného sledování, shromažďování údajů a soukromí. Falešné zprávy a falešné fakta se šíří, podkopávají samotný koncept pravdy a znalostí a pohlcují naši schopnost diskutovat a rozhodovat sami za sebe. Přestože jsou novými frontami boje za svobodu, to vše jsou problémy, které lidé, kteří zažili život před rokem 1989, poznají velmi dobře.

Druhým důležitým faktorem je, že ačkoliv bychom měli být hrdí na to, že několik generací vyrostlo v svobodě, existuje riziko, že zapomeneme na minulost a její význam. Pro lidi, kteří nežili v komunistických časech, je pochopitelně těžké pochopit povahu společnosti v té době, nemoci vyjádřit svůj názor, hlídat každé slovo, které řeknete, žít v strachu ze zaklepání na dveře, z toho, že vaši přátelé a známí zmizí a už nikdy o nich neuslyšíte.

Můžeme být vděční za to, že jsme nemuseli bojovat za svobody, které si dnes užíváme. Ale demokracie závisí na tom, jak se všichni spojí. Poučme se z historie. Mluvme, když jsou ohroženy jiné osoby. Je důležité připomenout mladým lidem, za co jsme bojovali před třiceti lety. Mladí lidé jsou klíčem k udržení svobody odemknuté pro budoucí generace. Musíme zajistit, aby příběhy z roku 1989 byly znovu slyšené a to pro všechny.

Třetím důvodem je připomenout těm, kteří dnes bojují za svobody, že nejsou sami. Aktivisté neúnavně pracují na pozadí. Odhalovat korupci. Hájit ostatních. Poukazovat na lži. V těchto tisících aktivistů je duch roku 1989 stále naživu. Čelí novým výzvám, které představují technologie a informace. Věci nejsou dokonalé. Před námi je dlouhá cesta. Přesto stále bojují. Pripomeňme jim, že nejsou sami.

Rok 1989 posunul životy milionů lidí k lepšímu: padly zdi, komunismus se zhroutil, naděje prudce stoupla a toto vše se událo bez „chytrých“ telefonů. Někteří z nás si pamatují stejně jasně i dnes události a to všechno co jsme pomohli porazit. Až se mi tajil dech, když mi dědeček vyprávěl, jaký krásný výraz ve tvářích měli lidé kolem, když si uvědomili vítězství nad zdánlivě neporazitelným režimem a jak neuvěřitelná svobodná atmosféra panovala v celém státě. Je však na každém z nás – všech věkových skupinách – znát, porozumět, připomínat si a oslavovat to, co se získalo v ulicích Evropy v zimě 1989, a ocenit, že boj za svobodu se neskončil před 30 lety, ale aby se zachovala, musí pokračovat každý den.

Martin Pek, ambasador kampaně

Navštivte KeepFreedomUnlocked.org nebo #KeepFreedomUnlocked na sociálních mediích, abyste se dozvěděli více o roku 1989 a o tom, jak udržet ducha tohoto období v povědomí i dnes.