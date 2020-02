Nemám z toho ani na nájem, hlavní je fotbal, říká youtuber. Utahuje si i z „nabušené“ Slavie

Jeho nejsledovanější videa na YouTube vidělo více lidí, než se v průměru dívá v televizi na českou ligu. Nová posila druholigového Hradce Králové Jan Mejdr v rozhovoru pro Deník N vysvětluje, proč ze začátku tajil svou identitu a proč by kvůli YouTube nikdy nezanevřel na fotbal.

Jak se profesionální fotbalista Sokolova stal youtuberem?

YouTube sleduju už hodně dlouho, naopak nekoukám skoro vůbec na televizi. U videí na YouTube každé ráno cvičím a každý večer se protahuju. Poté co jsem odešel do Sokolova a stal se profesionálním fotbalistou, jsem skončil s vyšší odbornou školou. Máma mi teda pořád říká, abych si školu dodělal, ale já už to moc nevidím.

Vznikl mi volný čas a řekl jsem si, že by se taková videa mohla lidem líbit. Takže proč to nezkusit? Navíc jsem ze začátku neodhalil svou identitu. Nakonec se to chytlo.

Proč jste ze začátku neukázal obličej?

Protože jsem prostě nevěděl, jak na to bude reagovat okolí. K profesionálnímu fotbalistovi se to úplně nehodí, proto