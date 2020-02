Švédsko je Francie, Anglie je Kašmír a z odborářů se stali migranti. Okamurův manipulativní zeměpis

Koláž patnácti násilných fotek sdílel Tomio Okamura s popiskem „Takhle to dopadlo v zemích, které vítali (hrubka je v původním Okamurově statusu, pozn. red.) imigranty. Takhle my dopadnout nechceme! A co Vy?

Fotky zpodobňují pouliční násilí, demonstrace a potyčky s policií. Doplňuje je ironický nadpis v angličtině „Uprchlíci, vítejte“.

Jde přitom o koláž používanou různými odpůrci migrace už delší dobu, a to v různých kontextech. Na internetu lze najít třeba verzi, která dění na fotkách klade za vinu někdejšímu americkému prezidentovi Barracku Obamovi.

„Propaganda tohoto typu vždy směřuje k tomu, aby vyvolávala strach, to je jediný účel. Že je to takhle zmnožené, naznačuje, že všude jinde se to děje, jenom my se ještě můžeme zachránit, my jsme ta poslední hráz, a proto musíte volit nás,“ vysvětluje expert na extremismus, politolog Jan Charvát z Univerzity Karlovy. „Normální strany to nedělají, protože pro standardně uvažujícího voliče je to hrozně přehnané, ale populistické strany nepracují s logikou, ale s emocemi a emoce je potřeba neustále přiživovat,“ doplňuje Charvát.

Deník N dohledal všechny fotografie, z nichž je koláž složená, kromě jedné, kterou se najít nepodařilo. Tři z nich vůbec nepocházejí ze zemí, do kterých je popisek lokalizuje. Další nejméně dvě zobrazují demonstrace, které s migrací a migranty nijak nesouvisejí. Čtyři další pak manipulativně zneužívají incidenty z doby největší eskalace migrační krize z roku 2015. Pouze u zbývající třetiny snímků lze říct, že do jisté míry ilustrují potenciální napětí, v němž mohou hrát roli přistěhovalecké komunity nebo uprchlíci.

Deník N požádal o vyjádření také Tomia Okamuru, na e-mail zaslaný tiskové mluvčí SPD ale do vydání článku nepřišla odpověď.

Fotografie, u nichž neodpovídá země nebo nesouvisejí s migrací:

Spojené království

Hned první fotografie v koláži nepochází z Velké Británie, jak tvrdí popiska, ale