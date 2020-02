To se takhle sejdou Hellboy, Kocour a Gimli v Praze… První ročník Comic-Conu se vydařil

Kdybyste přišli tento víkend do kongresového centra O2 Universum, měli byste pocit, že jste se propadli do komiksového světa, kde je každý superhrdinou. Tak alespoň působila část programu prvního ročníku mamutího Comic-Conu se světovou účastí. Pro vás ji nafotil Gabriel Kuchta. Con můžete navštívit ještě dnes do 17 hodin.