Ajťáci ve službách včelí královny. Česká aplikace sleduje dění v úle, pomáhá i s výzkumem

Do boje s dramatickým úbytkem včel se pustili i IT odborníci. Startup Forsage v tomto týdnu vyhrál cenu poroty i diváků v programu Impact Hub Climate Challenge a s ní i podporu dalšího rozvoje svého podnikatelského projektu. „Naší ambicí je být autoritou a partnerem pro ministerstva,“ říká v rozhovoru pro Deník N jeden z autorů projektu Martin Špaňhel.

Jak vznikla myšlenka naprogramovat aplikaci a sestavit hardware, který monitoruje dění ve včelím úlu?

Všechno začalo na podzim 2018, když firma Honeywell organizovala hackathon, tedy programovací soutěž. Tam se sešli tři členové aktuálního týmu, kteří programovali aplikaci, jež pomocí čidel sleduje, co se děje uvnitř úlu. Já sám jsem na soutěži nebyl, ale volali mi a po telefonu jsme řešili, co všechno by se z těch čidel dalo zjišťovat a předávat včelařům.

Co všechno jste díky čidlům schopni zjistit?

Celý hardware se skládá z malých čidel monitorujících zvuk, teplotu a vlhkost, váhy, která je umístěná pod úlem, a zařízení, které online přes SIM kartu předává naměřená data do cloudového úložiště. Nad těmi daty je vystavěná aplikace, která je kdykoliv a kdekoliv k dispozici. Říkáme jí Virtuální včelař.

Z dat dokážeme sestavit grafy, umíme zobrazit aktuální dění, ale i historický vývoj v úlu za poslední den, týden, měsíc, půlrok. Jsme schopni nastavovat pravidla na základě ukazatelů. Znamená to, že když tři dny po sobě byla víc než 15kilová snůška (dávka medu, pozn. red.), včelaři se v aplikaci objeví upozornění, že by bylo fajn, kdyby zajel na stanoviště a přidal nástavek (místo v úlu, kam včely ukládají med, pozn. red.), jinak se včely vyrojí a včelař o snůšku přijde.

Takže uživatel nemusí být stoprocentní odborník, vy mu v aplikaci poradíte, jak reagovat.

Je to tak. Jedním z našich cílů je, aby technologie sloužila jako virtuální rádce včelařů. Aby především začínajícímu včelaři poskytla doporučení, co se aktuálně v jeho včelstvu děje a co by bylo dobré udělat. Aby mu dala jistotu a ušetřila čas a peníze, aby na stanoviště nemusel jet.

Spousta informací se dá získávat ze zvuku: jestli