Notes: Xaver ve druhém kole, premiér za dveřmi i trolling Ruska

Dnes o tom, jak premiér chodí za dveře, jak poslanci vybírali favority do mediálních rad a také o vítězi demokratických primárek v Iowě. Zprávy dne nejen v Deníku N sledoval a setřídil Jan Tvrdoň.

Mediální rady

S jistými obavami sledovala část veřejnosti chystající se volby mediálních rad. Hned šest nových lidí bude od letoška dohlížet na fungování České televize, další dva nováčci naskočí do Rady Českého rozhlasu. A že bylo zájemců! Více než stovka lidí zatoužila s podporou různých spolků a organizací včetně svazu včelařů do této soutěže naskočit.

A právě dnes rozhodoval volební výbor Sněmovny, které uchazeče předvybere a pošle do velkého finále k hlasování poslancům. Na místě dnešní události sledovala Bára Janáková. Mezi postupujícími nechybí novinář Michal Klíma, adiktolog Ivan Douda nebo také ekonomové Vladimír Pikora s Hanou Lipovskou a moderátor Lubomír Xaver Veselý.

Veselému v týdnu vyjádřil svou podporu i prezident Zeman. Konkrétně v rozhovoru právě s Xaverem na Českém rozhlasu. Interview, které otevřela písnička Stín katedrál (což byl jeden z dynamických vrcholů pořadu), se neslo v poměrně uvolněné atmosféře.

Premiéři v akci

K vážnějším věcem. Během pondělního jednání vlády schválil Babišův kabinet, že Česko podá žalobu na Evropskou komisi – a to kvůli dotacím pro Agrofert. Babiš sám se tohoto bodu neúčastnil, „preventivně“ se z jednacího sálu odklonil, aby předešel podezření na střet zájmů. V každém případě nám tento případ přišel zajímavý, tak jsme se s kolegyní Hankou Mazancovou podívali na to, jak často se podobné případy panu premiérovi stávají. Nebudu vás napínat – celkem takto šel za dveře dvacetkrát. Pokud máte rádi náš podcast, můžete si nás poslechnout i ve Studiu N.

Od současného premiéra k jednomu z bývalých. Jiří Paroubek se kromě řady výroků a spektakulárních činů zapsal do historie také jako první předseda vlády, který do Česka dostal čínského premiéra na oficiální návštěvu. A právě jisté česko-čínské sblížení v roce 2005 popisuje Jakub Zelenka v další kapitole jeho seriálu o vztazích Česka a Číny. Zajímavé čtení – například že se Paroubek před svou cestou do Číny briefoval u bývalého šéfa komunistů Grebeníčka.

Co dalšího nabízíme?

Kirill Ščeblykin se zaměřil na vítězného demokratického uchazeče o nominaci na prezidenta USA z prvního kola primárek. Pokud tedy nebudeme brát za vítěze Donalda Trumpa s ohledem na obří zmatky při sčítání u demokratů. V každém případě mezi kukuřičnými poli v Iowě zvítězil Pete Buttigieg. Na celkové vítězství to sice podle předpokladů nevypadá (zejména kvůli jeho menší popularitě mezi menšinami, které jako demokrat životně potřebuje), jeho příběh je ale určitě zajímavý.

Jedno pražské okénko: Prokop Vodrážka, náš motolský specialista na témata z Prahy se zaměřil na kauzu pražského mobiliáře. Pražští čtenáři jistě narazili na informaci, že se dohaduje nová podoba zastávek hromadné dopravy. Náměstek primátora Petr Hlubuček se aktuálně postavil proti dohodnuté variantě, aby se město o zastávky či odpadkové koše staralo samo. A navíc svým kolegům pořádně naložil.

„Je to vidět na radních, kteří nemají žádnou zkušenost z podnikání. V lepším případě učili na nějaké škole, v horším jsou to děti, které nemají žádnou zkušenost. Jsem z toho osobně naštvaný,“ řekl radní o svých koaličních partnerech. Zřejmě z cyklu „krásy koaliční spolupráce“.

Ještě telegraficky: nabízíme k přečtení projev Alexandra Vondry z pohřbu disidenta Luboše Dobrovského, vědu Petra Koubského (možná příprava vodíku v kovovém stavu) a ještě jednu vědu Petra Koubského: konkrétně rozhovor s Terezou Bartoníčkovou, který zkoumá vliv internetu a digitálních technologií na společnost.

Co dalšího se stalo?

Praha přejmenuje náměstí před ruskou ambasádou na náměstí Borise Němcova. Trolling level master. Zprávu přineslo Aktuálně.cz.

Po pěti letech končí v Afghánistánu česká jednotka tzv. strážných andělů, informuje Česká televize.

Exministr dopravy Kremlík dostal definitivně padáka. Po jeho odvolání se ministerstvo domnívalo, že je stále v zaměstnaneckém poměru a běží mu výpovědní lhůta. Upřímně – u těch absurdit kolem pana Kremlíka z poslední doby je toto už spíše takový malý bizárek. Zprávou o panu Kremlíkovi se s vámi rozloučím a přeji vám příjemný víkend.