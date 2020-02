Odvolaný šéf ČTÚ: Pro tento stát teď pracovat nechci, čelil jsem extrémnímu tlaku

Premiér Andrej Babiš se do vás opíral v nedělním facebookovém hlášení. Kritizoval stávající vysoké ceny dat, nízký zájem o aukci kmitočtů a dění kolem ní označil za blamáž. Jak se vám taková slova po více než šesti letech v čele ČTÚ poslouchají?

Můžu na to reagovat pouze věcně. Vím, jaké aktivity ČTÚ rozhýbal bez pomoci politiků. Bojovali jsme sami proti novele, která zhoršila postavení spotřebitelů. Pomohli jsme s přípravou textu, jenž to narovnal. Jezdili jsme do Bruselu a připravovali budoucí regulaci trhu, což není jednoduchá záležitost. Ceny od roku 2013 klesají.

Chtěli jsme udělat strukturální změnu na trhu a přivést čtvrtého operátora, který něco změní. Teď je první příležitost prodat kmitočty pro celou síť od roku 2014, kdy byla aukce na LTE (mobilní sítě čtvrté generace, pozn. red.). Ze strany státu přestal být o toto řešení zájem, já si za ním dál stojím. Pokud chceme podpořit konkurenci, může být řešením pouze vstup dalšího nezávislého hráče.

Odpovídáte věcně. Ale lidsky – zklamalo vás to?

Já prostě musím oddělit nějakou PR stránku a profesní rovinu. Vím, co ČTÚ může udělat, jaké jsou jeho zákonné kompetence a co jsme podle nich dělali šest let. Podle reakcí si myslím, že jsme naši práci nedělali úplně špatně.

Premiér Babiš uvedl, že se o přípravu aktuální aukce kmitočtů zajímaly tajné služby a probíhala nestandardně. Jste si něčeho takového vědom?

Všechny kroky jsou transparentní a podle zákona. Všechny konzultace, připomínky a informace o vypořádání zákona jsou na webu ČTÚ, včetně všech verzí konzultačních dokumentů. Tam vidíte, kdo poslal jaké připomínky, kdo s kým souzněl a jak to úřad vypořádal.

Dalším důvodem, které ministerstvo ve veřejné komunikaci použilo, byly vaše schůzky s někdejším radním úřadu Ondřejem Malým. Ten externě spolupracuje s operátorem Nordic Telecom, který má o aukci kmitočtů zájem. Řešili jste spolu její podmínky?

Ne. Já aukce nepíšu doma po nocích, ale