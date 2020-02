Češi si přejí konec uhlí, budoucnost vidí v energii ze slunce, vody či větru. Nic ale nechtějí uspěchat

Nynější model české energetiky podle většiny lidí patří do minulosti. Víc než tři čtvrtiny Čechů chtějí, aby se budoucnost země obešla bez uhlí. Téměř polovina dotázaných se navíc kloní k tomu, aby Česká republika směřovala k získávání energie založené hlavně na obnovitelných zdrojích. Změna by ale podle nich měla nastávat postupně. Pětina respondentů by si ale přála, aby se v Česku uhelné elektrárny zavřely do deseti let. Vyplývá to z průzkumu agentury Median, který má Deník N exkluzivně k dispozici.