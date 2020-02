Uživit se kutilstvím? Jde to. Naučte se „řemeslo“ od babičky, technologie od teenagerů a pořádně si to spočítejte

„Jedno pchivo“. Za českými hranicemi snad nejpředvídatelnější reakce, pokud na sebe někomu prozradíte, odkud jste, a on se chce pochlubit svými znalostmi vaší domoviny. Možná ještě přidá jména pár slavných českých fotbalistů, starší by si mohli vzpomenout na Václava Havla.

Když ale žijete s cizinci delší dobu, začnou si u nejednoho Čecha všímat jiných věcí. Kdes to koupila? Cože, to jsi ušila? To jsou super náušnice! Ty jsi opravdu vyrobila sama? Jé, kdo spravil tu lampičku?

Po nějaké době se pak může stát, že vás začnou svým známým představovat slovy: To je moje spolubydlící z Česka a umí vyrobit úplně všechno. Načež se na vás začnou hrnout žádosti o zašití kalhot, vyrobení náhrdelníku z krabího klepeta nebo otevření kódovaného zámku, jehož číselná kombinace se vytratila z paměti i poznámek.

Pokud je člověk opravdu šikovný a takové věci ho baví, nebere to jako obtěžování, ale jako výzvu – čím bizarnější požadavek, tím lepší. Užívá si své výsostné postavení nejšikovnějšího člověka v širokém okolí, protože doma je takových spousta a málokoho to překvapuje.

Tím by ses mohla živit

České kutilství, tvořivost a „vynálezectví“ jsou fenoménem – a myslím to vážně – světového rozměru. Pro představu: nejpočetnější skupiny, ve kterých se na Facebooku sdružují rukodělní tvůrci z Česka, mají přes sto tisíc členů. A počet různě zaměřených skupinek, ve kterých si lidé sdílejí návody, ukazují hotové výtvory nebo přeprodávají často unikátní materiály pro své výtvory, je fascinující.

To, co vyrobíme, si ale zpravidla necháváme doma či na zahradě, prostě pro sebe, a naše schopnost něco nového vytvořit zůstává na úrovni koníčku provozovaného ve volném čase. A otázka se přímo nabízí: Proč se mnohem více českých tvůrců svými „koníčky“ neživí?