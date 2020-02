Paroubek: O Číně jsem se radil i s Havlem. Peking pro nás není hrozba, čelí tu kampani

V době vašeho premiérování se vztahy s Čínou výrazně zlepšily. V Pekingu jste se potkal s čínským prezidentem a poprvé přijel do Česka na oficiální návštěvu váš čínský protějšek. Asijskou velmoc jste při žádosti o důvěru vládě dokonce označil za strategickou zemi. Proč?

Viděl jsem ten ohromný růstový potenciál Číny a východních mocností. Ta tempa růstu, ke kterým docházelo, byla dvojciferná. Předpokládal jsem, že síla Číny se bude zvyšovat, a myslel jsem, že to bude skvělé odbytiště pro naše výrobky. Zároveň jsem očekával expanzi čínských investorů do Evropy a chtěl jsem jim nabídnout možnost úzce spolupracovat se zemí ve střední Evropě.

Líbila se jim tato myšlenka?

Líbila. Česko má v Evropě takovou pozici, že se můžete dostat do všech oblastí poměrně rychle. Tehdy to nevadilo ani z politického hlediska. Hovořil jsem o těch záležitostech i s Václavem Havlem a nikdy mi neřekl, že je to nějaký problém.

Kritici vám nicméně vyčítali, že jste nezvedal dostatečně otázku lidských práv.

Dělal jsem totéž, co dělali Němci. Nechtěl jsem jít ani dál, ani blíž. O těchto věcech jsem hovořil tehdy s končícím spolkovým kancléřem Gerhardem Schröderem. Zeptal jsem se, jak to dělá, a on mi předal nějaké zkušenosti.

Nicméně v 90. letech byla lidská práva jednou z vlajkových lodí české diplomacie. Neupozadil jste je moc vůči Číně?

Kdyby Česká republika šla jen otázkou lidských práv, prakticky by nemohla obchodovat s nikým v rozvojovém světě.

Když jsem se nicméně ptal exministrů zahraničí, všichni shodně tvrdí, že si nepamatují na příklad, kdy mluvení o lidských právech zkazilo nějaký významný obchod mezi Českem a Čínou.

Také si nepamatuji žádnou zakázku, která by se dojednala za vlády Miloše Zemana. Nevím, jestli něco krachlo, či nekrachlo.

Třeba mluvení o lidských právech nemá takový vliv na byznys mezi Českem a Čínou, jak se říká.

Nemá smysl čínské lídry školit v otázce lidských práv. Nedělá to ani francouzský prezident Emmanuel Macron, ani Angela Merkelová.

Jak se vůbec stalo, že se sociální demokracie zaměřila na Čínu? Je to agenda prezidenta Miloše Zemana, který dříve vedl ČSSD. Řešil to premiér Bohuslav Sobotka. V roce 2016 s nimi tehdejší předseda Senátu Milan Štěch podepsal takzvané prohlášení čtyř na podporu Číny. A můžeme vzpomenou i na Jaroslava Tvrdíka, který byl ministrem obrany za ČSSD a stal se tváří čínských investic v Česku.

Nepamatuji si, že by se otázka Číny řešila přede mnou. V roce 2005 jsem pochopil, že Čína bude významný faktor, a pokud chceme udržet tempa růstu, potřebujeme odbytiště mimo EU – v Číně, Rusku a Indii. Z tohoto přístupu se ale mnoho nenaplnilo, protože Topolánkova vláda vztahy s Čínou zmrazila.

Takže orientace na čínský trh byl uvnitř ČSSD váš nápad?

Myslím, že do té doby se tímto tématem nikdo tak sofistikovaně nezabýval. Samozřejmě to vyplynulo z debat s mými poradci. Tak geniální jsem zase nebyl.

Naplnila se vaše očekávání v pronikání českých firem do Číny?

Měl jsem na to necelý rok. Za tu dobu toho moc neuděláte. Vznikla důvěra na obou stranách a Číňané si cenili České republiky jako možného nástupiště do Evropské unie. Tím to ale skončilo. V roce 2006 přišla nová vláda a ta měla jiné priority. Uzavřít smlouvu o strategické spolupráci jsem nestihl.

Nepamatuji si, že by se tehdy diskutovalo o smlouvě o strategické spolupráci. Média to také nezmiňovala.

To tehdy nebylo na pořadu dne.

Vy jste to připravoval?

Kdyby volby dopadly jinak,